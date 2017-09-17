En akıllı rekabet: Apple, Samsung, LG, Sony ve Lenovo yeni telefonlarını tanıttı

AKILLI telefon üreticileri eylül ayının gelmesiyle yılın en önemli dönemine girdi. Ağustos’un son haftası Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ardından Almanya’da düzenlenen teknoloji fuarı IFA ile LG, Sony ve Lenovo, Android işletim sistemli son modellerini ilk kez tanıttı. Geçen hafta ise Apple’ın iPhone modelleri beğenilere sunuldu. Böylelikle akıllı telefon pazarında hızlı bir rekabet başlamış oldu. Önümüzdeki günlerde Türkiye’de ardı ardına satışa çıkacak modellerin her birinde kendine özgü özellikler bulunuyor. Teknoloji meraklıları ise şimdiden hangi modeli alacağını düşünüyor. Biz de bu hafta modellerin önce çıkan özellikleri ve fiyat tahminlerini bir araya getirdik.

İPHONE 8 Mİ İPHONE X Mİ





İLK bakışta tasarım açısından iPhone 7 modellerinin hemen hemen aynı olduğu yeni iPhone 8 modellerinin detaylarında önemli yenilikler var. Apple iPhone 8 modellerinde arka yüzeyi cam bir tasarıma geçti. Diğer özelliği ise kablosuz şarj. Modelin A11 Biyonik işlemcisiyle performansı da arttırıldı. iPhone X ise baştan aşağıya yeni. Bunun en büyük sebebi uçtan uca ekrana sahip olması ve ana menü tuşunun kaldırılması. Fiziksel bir tuşa basmak yerine ekranın altından yukarı kaydırma (swipe) hareketi yapmak yeterli. Yüz tanıma özelliği ‘Face ID’ ise dikkat çeken özelliklerinin başında. iPhone 7’den daha önceki modellere sahip olanlar için iPhone 8 ilk tercih olabilir. iPhone X ise tamamen yenilik arayanlar için. iPhone 8: 3 bin 899 TL (*) iPhone 8 Plus: 4 bin 599 TL (*) iPhone X: 6 bin 99 TL (*)

KOZU DEV EKRAN





YAŞADIĞI talihsiz olay sonrasında geçen yıl tüketicilere yeni Galaxy Note modelini sunamayan Samsung, Galaxy Note8 ile yeniden rekabete dahil oldu. Özellikle büyük ekranılı Android meraklılarının dikkatini çeken Note8, birçok yeni özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu özelliklerin başında çerçevesiz tasarım geliyor. Ekranın yanlarındaki çerçeve neredeyse sıfırlanırken, alt ve üstte ise oldukça inceltildi. Bu sayede de model, 6.3 inçlik dev bir ekrana kavuştu. Note8’in öne çıkan diğer bir özelliği de Samsung’un ilk çift kameralı telefonu olması. Her ikisi de 12 megapiksel olan bu kameralarda yer alan görüntü sabitleme (stabilization) özelliği de beğenileri topluyor. Tüm bunlara ek olarak Samsung, dijital kalemi ‘S-Pen’i de daha hassas hale getirerek, kullanıcıların ekran üzerinde hareketli mesajlar oluşturabilmesini sağlıyor. 4 bin 999 TL

PROFESYONEL ÇEKİM EFEKTİ





LG, bu ay başında düzenlenen en büyük teknoloji fuarlarından IFA’da yeni üst segment modelini tanıttı. ‘LG V30’ adındaki Çift kameraya sahip olan model, özellikle ‘Cine Video’ ile dikkat çekiyor. Cine Effect ve Point Zoom özellikleriyle kullanıcılara profesyoneller gibi video çekmesine imkan veren model, özel yazılım algoritmaları kullanıyor. Cine Effect özelliği ise romantik komediden, gişe rekorları kıran filmlere, polisiye, korku ve klasik filmler gibi birçok türde filmin atmosferini yansıtan 15 ayar sunuyor. Ayrıca model, çerçevesi inceltilmiş 6 inçlik ekran yer alırken 16 megapiksellikle standart açı ve 13 megapiksellik geniş açılı çift kamera bulunuyor. 4 bin 499 TL(*)

SANİYEDE 960 KARE YAKALIYOR





SONY, akıllı telefonlarda görüntü teknolojilerine odaklanmaya devam ediyor. Xperia XZ1 de bunlardan biri. ‘Exmor RS’ görüntü sensörü sayesinde saniyede

960 kare kayıt ile yavaş çekim video oynatma imkanı sunan model, 19 megapiksellik arka kamerasıyla yeni ‘Öngörülebilir Yakalama’ fonksiyonuyla dikkat çekiyor. Modelde, 5.2 inçlik ekran da

yer alıyor. 3 bin 999 TL (*)

ÇİFT KAMERAYA GEÇTİ





LENOVO bünyesinde yer alan Motorola’nın akıllı telefon rekabetindeki modeli ‘Moto X4’ oldu. Model, markanın ilk çift kameralı modeli olma özelliğini taşıyor. Moto X4’te biri 12 megapiksel ve biri 8 megapiksellik çift kamera yer alıyor. Modelin ön kamerası ise 16 megapiksel olmasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Moto X4 Amazon’un dijital asistanı Alexa ile kullanılabiliyor. 2 bin 999 (*)

(*) Beklenen satış fiyatı