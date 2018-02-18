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    En ağır yük!

    Nedim KOVAN/KABADÜZ (Ordu), (DHA)
    18.02.2018 - 16:51 | Son Güncelleme:

    Ordu’da yaşayan Onur Tıkıç, 6 aylıkken doğan ve hastanede 22 gün kuvözde kaldıktan sonra yaşamını yitiren bebeği Nisanur Tıkıç’ı toprağa verdi. Minik kızın tabutunu da acılı babası taşıdı.

    ORDU’nun Altınordu ilçesinde oturan Onur- Sevil Tıkıç çiftinin 3 hafta önce kız bebekleri dünyaya geldi. Tıkıç çifti, 6 aylıkken doğan kızlarına Nisanur adını verdi. Hastanede 22 gün kuvözde kalıp yaşam mücadelesi veren Nisanur Tıkıç, yaşamını yitirdi.

    En ağır yük

    Nisanur bebeğin cenazesi, Kabadüz ilçesi Merkez Mahallesi’ne götürüldü. Kızının minik tabutunu taşıyan baba Onur Tıkıç’ın, ayakta güçlükle durabildiği görüldü. Nisanur Tıkıç, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla aile mezarlığında toprağa verildi.

    Etiketler: bebek ölümü , ordu , onur tıkıç , son dakika
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