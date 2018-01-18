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    En acı bekleyiş

    Çağlar ÖZTÜRK/DHA
    18.01.2018 - 21:53 | Son Güncelleme:

    Hastabakıcılık yapan genç adam ablasını aradı, “Hakkınızı helal edin” dedi ve kayıplara karıştı. En son 3 gün önce güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde arabası baraj gölü üzerindeki köprüdeydi.

    ADANA Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hastabakıcı olarak çalışan 32 yaşındaki Yahya Han Doğan, 15 Ocak’ta Seyhan baraj gölü üzerinde bulunun Çatalan Köprüsü’ne geldi. Otomobilini park eden Doğan, ablası Hacer Dokuyucu’yu arayıp, “Ben sizi çok üzdüm, hakkınızı helal edin” dedi. Cep telefonunu aracına bırakan Doğan’dan bir daha haber alınamadı. Doğan’ın intihar ettiğini değerlendiren su altı polisleri, 3 gün boyunca baraj gölünde arama yaptı, ancak bir sonuç alamadı. Olay günü Doğan’ın otomobilinin köprü üzerinden geçiş anını güvenlik kameralarından tespit eden ekipler aramayı genişletti. Köprü girişindeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, olay günü suya bir cismin düştüğü görüldü. Uzak görüntü olması nedeniyle düşenin ne olduğu tespit edilemedi.

    AİLE PERİŞAN
    Ailesi ise, Doğan’ı ormanlık alanda aradı. Gözyaşları içinde kardeşinden bir iz bulmaya çalışan abla Hacer Dokuyucu, “ Neredesin Yahya, biz millete acırken aynı duruma biz düştük” dedi. Kardeşini aramaktan yorgun düşen Eyüp Doğan ise “ Kardeşimin ölü ya da diri bulunmasını istiyoruz, ondan bir iz arıyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri
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