En acı an: Babasını sudan böyle çıkardı

Olay, Demirköprü Baraj Gölü Aydoğdu Mahallesi Jurnal mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Temrek Mahallesi'nde yaşayan ve amatör balıkçılık yapan Hanefi Gül (60), göl kenarında bulunan teknesine bakım yapmak için evden ayrıldı. Oğlu Haldun Gül, babası Hanefi Gül'den haber alamayınca teknenin bulunduğu yere gitti.

TEK OĞLUYDU

Ancak babasının baraj gölünde hareketsiz görünce sudan kenara çıkarıp durumu sağlık ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 60 yaşındaki Hanefi Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, baraj gölünde boğularak hayatını kaybeden Gül'ün evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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