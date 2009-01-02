Emreciksin ama Alexdeçıksın

Her gün gazetelerde Diegolar, Mehmet Yıldızlar, Topuzlar, Sercanlar, Emreciksinler, Uğurlugiller…

İşte altın karmalar, gümüş karmalar, bronz karmalar…

Fenerbahçe’nin daha önce 3, şimdi 2, daha sonra 1 kulvarlık kadro formatları falan filan.

Lakin kriz herhalde öyle vurmuş ki, bırak yabancı transfer yapmayı, kimseyi gönderemiyorsun. Kadroda hala 30 tane yabancı var.

10-12 tanesi kütükten yabancı, diğerleri futbola yabancı.

Emrah Öner yazıyor

Kulüpten açıklama da son derece Koç : “Kriz nedeniyle futbolcu ve teknik heyet ile Türk Lirası üzerinden anlaşılacak.”Lira ile, Peso ile, Real ile yabancıları tutabilir misin, önemli bir adam getirebilir misin bilmiyorum. Ama bir yandan da Guiza geldiğinde Euro 1.75, şimdi 2.15. Her şey güzeal, raki güzeal, kebap güzeal, boğaz güzeal.

Transferlere dönelim, işin enteresan tarafı belki Fenerbahçe’nin son yıllarda devre aralarında yine iyi transferler yapmış. Appiah, Anelka, Nobre vs..

Tamam diyeceksiniz ki, Maldonado da devre arasında geldi. Ama Alex’e sorsan, kötü adam değil ki. İyi adam. Herkes gibi camisini yaptırmış, saçlarını kestirmiş, ikametgahını buraya aldırmış.

Bu arada Fenerbahçe’nin niye son 5 senede Ocak ayı transferleri az ve öz olmuş, ama 30 senede 1500 transfer yapmış? Çünkü Fenerbahçe takım olarak son 5 senede iyi yol almış da ondan. Çünkü kadroyu bozmamışsın ki ondan önceki seneler. Aurelio varmış, sen Appiah’ı almışsın yanına. Nobre varmış, sen Anelka’ı almışsın. Gerçi sen Appiah’ı sağ açık, Serkan’ı sağ bek oynatmışsın, Anelka’yı Semih’i yedek oturtmuşsun ama gene de bir istikrarın varmış. Peki şimdi nedir durum?

Taraftar senden en az 5 adam istiyor. Bir tane forvete, bir oraya, bir buraya, bir bu yana, bir şu yana.

Bu ekonomik krizde ve bu futbolcu krizinde kısa vadede ne yapacaksın ben sana harf harf anlatayım.

Hemen Antep’ten tek geliş bilet, hooop Tabata’yı getireceksin, Acarlar’da evini göstereceksin. Bu bir. Artık Maldonado mu gider, Josico mu gider ben onu bilmem. Lam-cim olayı.

İki, sen zaten geç kalmışsın, senin yedek kulüben bas bas bağırıyor, ne yapacan ne edecen orayı ful doldurucan. Hani diyorlar ya, Mehmet Topuz’u mu alsak, Ankara’dan şunu mu alsak…Yahu kardeşim, Topuz, Mopuz, Yıldız, Mıldız, Özer ne varsa hepsini alacaksın. Çünkü sen artık, kadroya direkt oynayacak oyuncu zor bulursun. Sıfır şansın ve sonsuz riskin var. Yabancıların kımıldamıyor, Halil, Hamit, Nihat, Fatih Tekke getiremiyorsun. O halde bari medyayı ve taraftarı kısmen susturacaksın.

Üç, ha Maldonado ve Josico’nun ikisini de gönderdin mi? O zaman ver elini hemen ama hemen bir yabancı kaleci. Bu aslında birinci sırada ya, neyse.

Dört, ve son, Volkan Ballı sadece oyuncu değişiklikleri sırasında futbolcunun kafasını okşamaktan başka ne iş yapar bilmem ama oraya futboldan anlayan, yöneticilikten çok anlamasına gerek olmayan ama yönetimin bir adamını oturtacaksın.

Artık bu adam da oraya oturunca Ali Bilgin mi ayakta durur, Yasin yerini mi verir, Can evine mi gider, Burak mı kalkar, dal mı sarkar bilmiyorum.

Ama şunu biliyorum.

Uğur Boral “Fenerbahçe’ye yakışan bir futbolcu olduğumu düşünüyorum” diye bir açıklama yapabiliyor ise, o zaman zaten o menajere de gerek yok, yerine Rambo’yu öneriyorum.

Herkese iyi yıllar diliyorum.