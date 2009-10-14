Emre 'Yakışmıyor'

Maç bitti bitecek. 2 farklı öndesin. Üstelik tüm hassasiyetine rağmen mükemmel bir atmosferde, saha içi ve tribünleri sorunsuz bir maç oynanmış. Ve sen kaptansın…

Rakip ne yapmış olursa olsun, düştüğün yerden kalkıp döğüş horozları gibi diklenmek “

Gülşah Erkaya yazıyor

sana hiç yakışmadı” demiyorum… Bu hareketi yapan bir oyuncu benim Milli Takımıma yakışmadı…

Üstelik bu hareketi yapmışsın, kamera seni zoomlamış. Bütün Türkiye yüzüne bakarken sen tutup en bariz şekliyle “O…. Evladı” diyorsun. Hem de iki kere…

Bu yaptıklarının yanlış olduğunu düşünen tek ben değilim. Sen sahada bu icraatlarını en patavatsız halinle sergilerken kamera bu kez Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’ü zoomladı.

Sayın Gül hepimizin yerine öyle bir bakış attı ki sahadaki Emre’ye, devletin tepesinden gelen bu bakışın üstüne biz artık hiçbir şey söylemesek de olur.

Fatih Terim ve Rüştü’nün son milli maçlarıydı bu. Keşke Emre için de aynı şeyi yazabilseydim. Neyse umarım yeni gelecek olan hoca halkın dilinden biraz daha fazla anlayan birisi olur. Olur da sadece yetenekli diye halkın onaylamadığı, istemediği ve kaşıdığı sorumluluğun bilincinde olmayan kişilere yeteneği ne olursa olsun O formayı vermez.

Belezoğlu Emre bu hareketi başka bir maçta yapsa “Emre’dir, ne yapsa yeridir” der geçerdim. Ancak tüm ülkenin haftalardır hazırlandığı, öncesi ve sonrası ile her anının planlandığı, sportif özelliğinden çok siyasi öneminin ön plana çıktığı bir maçta, O usturuplu küfürle tamamladığı bu hareketleri geçemiyorum maalesef.

Emre bu maça yakışmadı. Ben kendi adıma Milli Takımımda böyle hareketler ve böyle hareketleri yapan sporcular istemiyorum. Ne kadar yetenekli olursa olsun…

Bu maçtan sonra çok farklı şeyler söylemek, keyifle okunacak bir yazı yazmak isterdim ama olmadı. Belezoğlu Emre Bey müsaade etmedi.

Yine de son söz olarak şunu söyleyeyim. Rüştü ve Fatih Hocaya bu güne kadar bizlere yaşattıkları güzel şeyler için teşekkür ediyorum. Bizleri kızdırdıkları zamanlar için ise hiç üzülmüyorum. Spor bu. Kızdık geçti. Sevindik geçti. Biz kim gelse daha çoook kızarız. Çoook seviniriz. Her ikisine de bundan sonraki yaşamlarında yine teşekkürlerimle birlikte başarılar diliyorum…