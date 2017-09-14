Emre Karayel kimdir, kaç yaşında?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Emre Karayel, 18 Ekim 1972 yılında doğdu. Osmaniye doğumlu oyuncu, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nin ardından Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’ne girdi. Bölümü tamamlamadan Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne geçti.]Üniversiteyi 1999 yılında bitirmesinin ardından TRT’de çalışmaya başlayan Karayel, sunuculuk yaptı ve çocuk programları hazırladı. 2000 yılında, TRT'de yayınlanan Ablam Böyle İstedi dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına adım atan Emre Karayel, 2002 yılında Kuzenlerim ve 2003 yılında kendisini şöhrete taşıyan yapım olan Bir İstanbul Masalı'nda rol aldı. Karayel’in rol aldığı pek çok dizinin içerisinde en göze batanları Gümüş, Kurtlar Vadisi Pusu ve Canım Ailem oldu.



2000 yılında, TRT'de yayınlanan Ablam Böyle İstedi dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına adım atan Karayel, 2002 yılında Kuzenlerim ve 2003 yılında kendisini şöhrete taşıyan yapım olan Bir İstanbul Masalı'nda rol aldı. En büyük çıkışını Bir Kadın Bir Erkek ile yapan Emre Karayel, Gümüş, Kurtlar Vadisi Pusu ve Canım Ailem gibi projelerde yer aldı.