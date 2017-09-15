Emre Güvener kimdir?

Emre Güvener 1985 yılında İstanbul’da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi kompozisyon bölümü mezunu olan Emre Güvener, müziğe on üç yaşında gitar çalarak ve şarkı söyleyerek başladı.
Bill Evans, John Coltrane gibi caz müzisyenlerinin müziklerine ve kompozisyona ilgi duyan Emre Güvener, üniversite yıllarında aldığı klasik müzik eğitimi sırasında kompozisyon, sazlı’yla kontrpuan çalıştı. Bu dönemde Claude Debussy, György Ligeti ve Gerard Grisey gibi bestecilerin kompozisyonlarını analiz etti. 2014’te rock albümü “sor bana”yı çıkardı ve “youtube” üzerinden yayınladı. Show tv’de yayınlanan “Fatih Harbiye” dizisinde, “aşk bir güneş” ve “güneşle ay gibi” isimli şarkıları ve müzikleri kullanıldı.
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