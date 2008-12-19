Emre ABD vizesi alırken zorlandı mı

Gökmen Avcı yazıyor

ABD vizesi almak için görüşme sırasını bekleyen kalabalık, Emre BELÖZOĞLU ismini duyunca, önce şaşırıyor. Bütün gözler bir anda O'na çevriliyor. Sonra...

Oldukça iyi bir Türkçe’ye sahip Amerikalı Vize Görevlisi, Emre BELÖZOĞLU ile görüşmeye başlıyor. Bu ikili arasında, aşağıdaki diyalog yaşanıyor.



(Kelimeler aynı olmayabilir.) (İsim Kısaltmaları : E.B. : Emre BELÖZOĞLU A.G. : Amerikalı Görevli)

A.G.: Hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletlerine gitmek istiyormuşsunuz?

E.B.: Evet, istiyoruz.

A.G.: Neden?

E.B.: 20 gün sonra evleniyorum. Eşimle balayımızı orada geçirmek istiyoruz.

A.G.: Hıı, demek öyle. Mesleğiniz nedir?

E.B.: Profesyonel futbolcuyum.

A.G.: İlk 11’de oynuyor musun?

E.B.: Evet, sakatlıklar haricinde genelde sürekli oynuyorum.

A.G.: Nerede oynuyorsun?

E.B.: Orta sahada.

A.G.: Peki, Amerika’ya yerleşmeyi düşünür müsün?

E.B.: Hayır. Bu olanaksız. Türkiye’ye dönmem lazım. Takımımla sözleşmem var.

A.G.: Sözleşmeni görebilir miyim?

Emre çantasından sözleşmesini çıkarır ve uzatır. Herhalde yanında getirmesini birileri önermiş.

E.B.: Buyurun.

A.G.: Hangi takımda oynuyorsun?

E.B.: Fenerbahçe’de.

“İyi, iyi.” diyen Amerikalı Görevli, bu sefer Pasaportu incelemeye başlar ve şöyle der:

A.G.: Yurt dışına bayağı çıkmışsın. Niye?

E.B.: İşim gereği, yurt dışı maçlarına da gidiyorum. Hem takımımla, hem de Milli Takımla.

A.G.: Milli takımda da mı Oynuyorsun. Neresinde?

E.B.: Milli takımın kaptanıyım. Orta sahada.

A.G.: Başka hangi takımlarda oynadın?

E.B.: Galatasaray, Inter Milan, Newcastle United.

A.G.: Öyleyse sen ünlü birisin.

Diyerek Amerika Birleşik Devletleri vizesini pasaporta işler.

Emre BELÖZOĞLU, Türkiye için, son yılların önemli futbolcularından birisidir. Galatasaray’daki başarıları, İnter’e gidişi, oradan Newcastle United’e geçişi ve en son olarak Fenerbahçe’ye dönüşü. Milli takımda da kaptanlığa kadar yükselmiş birisi. Bunların hepsi, MEDYADA oldukça fazla yer almıştır. Türkiye’de kendisini tanımayan yok gibidir. Yukarıda yazılı diyalog yaşanmış ise, Amerikalı görevli herhalde Türkiye’den BİHABER. Futbolun Türkiye’de, hayatın içindeki payının farkında değil. Durum böyle ise, bu kişinin vize konusunda yetkili olması ilginç. Amerikalılar istihbarat konusunda çok iyi olduklarını sürekli her ortamda belirtirler. Aklımıza takılan şey, teknolojiyi bu kadar çok kullanan bir ülkenin, Emre BELÖZOĞLU’ndan haberlerinin olmaması.

Bu olayın mantıklı tek açıklaması kalıyor. Bu Amerikalı görevli GALATASARAYlı. Emre’nin FENERBAHÇE’ye gelmesiyle, “O’NU HAYATINDAN SİLMİŞ. ARTIK ONU TANIMIYOR.”