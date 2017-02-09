Emrah’ın oğlu Tayfun Erdoğan kimdir? Evleneceksen Gel adayı kaç yaşında?

Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın sunduğu Evleneceksen Gel’in son zamanlarda en çok dikkat çeken damat adayı Tayfun Erdoğan oldu. Emrah’ın oğlu Tayfun’un annesi Ebru Hanım ilk kez canlı yayına katıldı. Annesini karşısında gören Tayfun gözyaşlarına hakim olamadı. Annesini çok özlediğini söyleyen Tayfun Erdoğan, hem hasret giderdi hem de geçmişinden bahsederek duygu dolu anlar yaşadı. Bu gelişmenin ardından “Tayfun Erdoğan kimdir, kaç yaşındadır?” soruları yeniden yoğunlaştı. İşte, babası sebebiyle sık sık magazin gündemine konu olan Tayfun Erdoğan’ın hayatı!

Evleneceksen Gel damat adaylarından birisi ola Tayfun Erdoğan, 1990 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 26 yaşında olan Tayfun Erdoğan, Küçük Emrah’ın oğlu olarak tanınmaktadır. Evleneceksen Gel’in damat adayı, daha önce 'Zahide ile Yetiş Hayata' programına katılmış, özel yaşamıyla ilgili açıklamalar yapmıştı. Zahide Yetiş, yayın öncesi Tayfun'un evlenmek istediğini kendisiyle paylaştığını söyleyince talipleri programa bağlanarak yakışıklı gence evlilik teklifinde bulunmuştu.