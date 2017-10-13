Emrah Serbes’in gişeden geçiş görüntüleri ortaya çıktı

Behzat Ç.’nin senaristi Emrah Serbes’in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, 22 Eylül’de İzmir-Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik (59) idaresindeki araca arkadan çarptı. Kazada Ayhan Özçelik ve 16 yaşındaki kızı Zeynep olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise 12 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası Serbes’in yanında bulunan arkadaşı Kenan Doğru sürücünün kendisi olduğunu söyleyip tutuklandı. Ancak Özçelik Ailesi’nin yakınları araçta Serbes’in olduğunu belirleyip sosyal medyada gündeme getirdi ve aracın açılan hava yastığındaki kan örnekleri de DNA incelemesine gönderildi. Bu gelişmelerin ardından Emrah Serbes Twitter’da paylaştığı mektupla kazayı kendisinin yaptığını itiraf etti ve tutuklandı. Kaza sonrası otomobil ile hava yastığı ve araçta bulunduğu belirtilen bazı şişelerden alınan DNA örneği de Serbes’in DNA profiliyle uyumlu çıktı.



(Soldan sağa) Nilgün, Ahmet Mert, Ayhan ve Zeynep Özçelik

ÖZÇELİK, 4 DAKİKA ÖNCE GEÇTİ

Habertürk'te yer alan habere göre, Emrah Serbes’in kullandığı otomobilin otoyol gişelerinden geçiş görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde Bornova Işıkkent Gişesi’nden Serbes’in kullandığı otomobilin saat 04.03.25’te geçiş yaptığı tespit edildi. Ayhan Özçelik yönetimindeki aracın ise aynı gişeden saat 03.59.26’ta geçiş yaptığı belirlendi. Özçelik’in ailesiyle, Serbes’ten 3 dakika 59 saniye önce otomobille gişeden geçtiği tespit edildi. 112 tutanaklarında ise Kenan Doğru’nun “yolcu” olarak işaretlendiği, Emrah Serbes için ise bir işaretlenmenin yapılmadığı ortaya çıkan yeni bilgiler arasında.

KAZA, 8 DAKİKA 47 SANİYE SONRA

Karanlık olduğu için gişe görüntülerinde Serbes’in şoför koltuğunda olup olmadığı tespit edilemedi. Gişeden 17.5 kilometre ileride meydana gelen kazanın 112’ye ilk olarak saat 04.12.12’de yoldan geçen bir sürücü tarafından ihbar edildiği belirtildi. Bu ihbar dikkate alınırsa kazanın Serbes’in otomobili gişelerden geçtikten 8 dakika 47 saniye sonra meydana geldiği değerlendirilyor. Ancak bu ihbarın kazadan hemen sonra yapılıp yapılmadığı da araştırılıyor.

SAATİYLE İLGİLİ TUTARSIZLIK

Kaza tespit tutanağında kaza saatinin 04.15 olarak geçtiği, 112 ekibinin olay yerindeki tutanağında ise “çağrı saatinin” 04.17 olarak yazıldığı belirtildi. Kaza saatinin belirlenmesi durumunda Serbes’in ortalama hızının tam olarak hesaplanabileceği öğrenildi. Bunun için 112’ye ilk ihbarı yapan kişinin yanı sıra daha sonra ihbarda bulunan diğer kişilerin baz istasyon kayıtlarına bakılarak kaza saatinin tespit edilmeye çalışıldığı ifade edildi. Hız tespiti için bilirkişi görevlendirileceği bildirildi.

KAZA YERİNE VARIŞ 04.26

Öte yandan 112 tutanaklarında olay yerine varış saatinin 04.26 olarak yazıldığı öğrenildi. Tutanağa göre, çağrı alan 112 ekibi, 9 dakika sonra olay yerine ulaştı. Olay yerinden ayrılışı saatinin 05.27 yazıldığı tutanakların sonuç kısmında ise hem Serbes’in hem de Doğru’nun hastaneye gitmek istememesinden dolayı “Nakil reddi” bölümünün işaretlendiği belirtildi.

UYUŞTURUCU TESTİ İÇİN SERBES’TEN ÖRNEK ALINDI

Kaza kurbanı ailenin yakınlarının avukatı Burcu Ece Güler, tutuklu bulunan Emrah Serbes için uyuşturucu testi yapılmasını istediklerini söyledi. Güler, bu istekleri doğrultusunda 3 Ekim’de Emrah Serbes’ten kan ve saç gibi bazı doku örnekleri alındığını ve Adli Tıp Kurumu’na gönderildiğini belirtti.

112 KAYITLARINA GÖRE KENAN DOĞRU ‘YOLCU’

Kenan Doğru’nun “yolcu” olarak işaretlendiği 112 tutanağında Emrah Serbes için bir işaretlenmenin yapılmaması dikkat çekti. Tutanağın klinik ön tanı kısmına ise Doğru için “Normal fiziki muayene” yazılırken, Serbes için “Boyunda hassasiyet” yazdığı bildirildi.