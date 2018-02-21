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    Emrah Serbes'e bir darbe daha

    AA
    21.02.2018 - 11:28 | Son Güncelleme:

    İzmir-Aydın otoyolunda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes'ten 4.5 milyon liralık tazminat talep edildi.

    HAYATINI kaybedenlerin ailesinin avukatı Burcu Ece Güler tarafından Torbalı Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilen 4.5 milyon liralık tazminat talebini içeren dilekçede, aynı aileden 3 kişinin ölümüne sebep olan Serbes'in kazadan sonra kaçtığı hatırlatıldı. Kazadan sonra 6 gün kaçan Serbes’in "mal varlığını da kaçırabilir" düşüncesiyle mal varlığına tedbir konulması istendi. Ailenin, taziye sürecinde gerçek suçlunun bulunması için uğraşması ve bu nedenle üzüntülerinin arttığı, acılarını yaşayacak fırsatı bulamadıkları ifade edildi.

    NE OLMUŞTU?
    İzmir-Aydın otoyolunda 22 Eylül 2017'de, Emrah Serbes'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında, Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmıştı. Kazada sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise kaldırıldığı hastanede olaydan 12 gün sonra yaşamını yitirmişti.

    Kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru tutuklanmıştı.
    Emrah Serbes, Torbalı Cumhuriyet Savcılığı’nın Doğru'nun emniyet kemeri izi tespiti için aldığı karar ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nden araçların ortalama hızının tespiti için gişelere giriş saatleri ve sürücülerinin kim olduğunun belirlenmesi için güvenlik kamera görüntülerini istemesi üzerine otomobili kendisinin kullandığını söyleyerek 28 Eylül'de teslim olmuş, ardından tutuklanmıştı.

    İzmir Cumhuriyet Savcısı Mehmet Oğur tarafından hazırlanan ve yazar Emrah Serbes için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan hakkında 22.5 yıla kadar hapis cezası istediği iddianame, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti.

     

    Etiketler: Emrah Serbes , Trafik kazası , tazminat , Mahkeme , son dakika
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