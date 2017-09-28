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    Emrah Serbes kimdir, kaç yaşında?

    Hürriyet Haber
    28.09.2017 - 13:34 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 13:34

    Emrah Serbes’in sosyal medyadan yaptığı itiraf gündeme bomba gibi düştü. Behzat Ç., kitaplarının yazarı olarak tanınan Emrah Serbes, 22 Eylül'de gerçekleşen ve bir baba ile kızının hayatını kaybettiği trafik kazasını kendisinin yaptığını açıkladı. Peki Emrah Serbes kimdir, kaç yaşında?

    Emrah Serbes, 27 Ocak 1981 tarihinde Yalova'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı Bölümü'nden mezun olan Emrah Serbes, bazı gazetelerde ve dergilerde yazarlık ve söyleşiler yaptı. İlk öykü kitabı olan "Erken Kaybedenler", 2009'un Haziran ayında satışa sunuldu. Bir dönem TV'de yayınlanan polisiye dizisi Behzat Ç.'nin bazı bölümlerinde yazarlık yapan Emrah Serbes, aynı zamanda "Behzat Ç: Seni Kalbime Gömdüm" adlı sinema filminin de senaristliğini üstlendi.

    Adının daha fazla duyulmasına vesile olan Behzat Ç senaristliği, onun farklı çevrelerce tanınmasını sağladı ve popüler bir yazar oldu. Son olarak iletişim yayınlarından Deliduman adlı kitabı yayımlanmıştır. Kısa hikayeler yazan Emrah Serbes, aylık olarak çıkarılan KAFA dergisinde düzenli olarak yazmaktadır.

     

    Etiketler: Emrah Serbes , Emrah Serbes kimdir , Emrah Serbes kaç yaşında
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