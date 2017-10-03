Emrah Serbes kaç yıl ceza alır?

Emrah Serbes’in yaptığı kazaya ilişkin davanın “taksirle birden fazla kişinin ölümü ya da yaralanmasına sebep olmak” suçundan açılabileceğini belirten Avukat Erhan Balaman “bu suçun cezasının 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası olduğunu, ancak bilinçli taksir halinin varlığı verilecek cezanın üçte birinden yarısına kadar artırılabileceğini” ve yine yargılama sonunda taksire dayalı kusurun yoğunluğu ve meydana gelen zararın ağırlığı dikkate alınarak kanunda öngörülen cezanın üst sınırı dikkate alınmak suretiyle asgari hadden uzaklaşılabileceğini belirtti.

AŞIRI HIZ DA BİLİNÇLİ TAKSİR SEBEBİ

Meydana gelen kazayla ilgili olarak genelde alkollü ya da uyuşturucu madde alınması halinde bilinçli taksir halinin mevcut olabileceği konusunda görüş bildirildiğini ancak aşırı hızın da Yargıtay tarafından “bilinçli taksir” olarak kabul edildiğini vurgulayan Avukat Erhan Balaman, Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 20.06.2016 tarihinde oybirliği ile verdiği 2015/3625 E.- 2016/10563 K. numaralı kararda “hız limitinin 50 km/saat olduğu yolda 95 km/saat hızla gittiği tespit edilen sanık sürücünün eyleminin bilinçli taksir olarak değerlendirilmesi gerektiğine” ilişkin içtihat oluşturduğunu, bu konunun takdirinin mahkemece takdir edileceğini, eğer sürücünün hız limitlerini aştığı konusunda bir belirleme yapılır ise buna göre bilinçli taksirin varlığı da kabul edilerek ceza tayinine gidilebileceğini belirtti.





KENAN DOĞRU AÇISINDAN “SUÇ ÜSTLENME” SUÇU

Toplanacak delillerle takdirinin adli makamlarca yapılacağı bir diğer konu da Kenan Doğru açısından suç üstlenme suçunun varlığı noktasındadır. Kenan Doğru’nun gerçeğe aykırı beyanla suçu üstlenmiş olması durumunda, “suç üstlenme” suçundan yargılanacağını söyleyen Balaman, bu suçun da cezasının 2 yıla kadar hapis olduğunu belirtti.

KAZANIN OLUŞ ŞEKLİ

Kazanın oluş şekli ve Emrah Serbes’in itiraf mektubu incelendiğinde bir rampanın ardından önündeki aracın birden önüne çıktığını, yerler ıslak olduğundan aracını yavaşlatamadığını ifade etmiştir. Bu doğrultuda bakıldığına Emrah Serbes’in Karayolları Trafik Kanunun’nda yer alan arkadan çarpma, tepe üstlerine yaklaşırken hızını azaltma, önündeki aracı izlerken güvenli bir takip mesafesi bırakma ve aracının hızını yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak gibi birçok yükümlülüğü ihlal ettiği anlaşılmaktadır.