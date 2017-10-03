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    Emrah Serbes hastaneye alkollü gitmiş

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 06:58 | Son Güncelleme:

    Yazar Emrah Serbes, 22 Eylül’de otomobil ile Bodrum’a giderken 04.30’da bir araca çarpmış, aracın içindeki Ayhan Özçelik (59) ile kızı Zeynep (16) hayatını kaybetmişti. Serbes, 28 Eylül’de “Kazayı ben yaptım.Kendimi hapise hazırlamak için psikiyatri kliniğe yattım. Alkol yoktu” deyip teslim olmuştu. Serbes'in İstanbul Sırp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nin acil servisinde yapılan alkol muayenesinde 1.25 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

    Kazayı Emrah Serbes’in arkadaşı üstlenip hapse girmişti. Savcı şüphelenip 26 Eylül’de araçtaki kan örneklerini istemişti. Emrah Serbes, 28 Eylül’de “Kazayı ben yaptım. Psikolojim iyi olmadığı için o an üstlenmedim. Kendimi hapise hazırlamak için psikiyatri kliniğe yattım. Alkol yoktu” deyip teslim olmuştu.

    BEŞ KEZ ALKOL TEDAVİSİ 

    Posta Gazetesi'nden Nedim Şener'în haberine göre, Emrah Serbes kaza sonrası İstanbul Sırp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nin acil servisine 23 Eylül 06.15’te eniştesiyle gelmiş. Alkol muayenesinde 1.25 promil alkollü (yasal sınır 0.50) olduğu saptanmış. Doktora, 6 adet sakinleştirici ilaç aldığını söylemiş. Kaza hakkında bilgi vermemiş. Emrah Serbes aynı hastanede 2015’ten beri 5 kez alkol tedavisi görmüş. Bu arada çekicinin şoförü ifadesinde “Araçta viski şişesi ve bira kutuları vardı” demişti.

    Etiketler: Emrah Serbes , Trafik kazası , alkol
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