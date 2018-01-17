Emrah Serbes davasında yeni gelişme: Mahkeme heyeti duruşmayı beklemedi

Kaza, geçen 22 Eylül’de saat 04.30 sıralarında, İzmir-Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir’den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik’in yönetimindeki otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik’in öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise 12 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından, otomobili kendisinin kullandığını öne süren Kenan Doğru tutuklandı. Behzat Ç., kitaplarının yazarı Emrah Serbes, 6 gün sonra sosyal medya üzerinden itiraf mektubunu paylaşarak kazanın sorumlusunun kendisi olduğunu açıkladı. Torbalı Adliyesi’ne gelen ve suçunu itiraf eden Serbes, tutuklanırken, Doğru tahliye edildi.

SUÇLAMA: 'BİLİNÇLİ TAKSİRLE BİRDEN FAZLA ÖLÜME SEBEP OLMAK'

Yazar Emrah Serbes’e yönelik Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı fezleke, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. İzmir’de savcılığın ikinci kez yaptığı inceleme ve değerlendirme ardından iddianame tamamlandı ve yargılamanın yapılacağı mahkemeye gönderildi. Serbes için, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak’tan 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık ayrıca, Emrah Serbes’in yıl süreyle araç kullanmaması için ehliyetine el konulmasını da istedi.

MAHKEMEDEN SÜRECİ HIZLANDIRACAK ADIM

İzmir 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde aynı zamanda Dünya Kadınlar Günü’nün de kutlandığı 8 Mart tarihinde hakim karşısına çıkacak olan Emrah Serbes davası henüz başlamadan, mahkeme heyeti süreci hızlandıracak bir adım attı. Mahkeme heyeti, genel uygulamanın dışında, henüz duruşmalara başlanmadan, yeniden bilirkişi incelemesi istedi. Mahkemenin bu girişiminin yargılamayı kısa sürede sonuçlandırmaya yönelik olduğu değerlendirildi.

KUSURLARI TEK TEK SIRALANDI

Mahkemenin istediği incelemeyi yapan bilirkişi, Emrah Serbes’i tam kusurlu bulduğu raporunda kusurları da tek tek sıraladı. Raporun sonuç bölümünde, "Emrah Serbes, gece vakti, yağmurlu havada, ıslak zeminde seyir halinde iken yola gereken önem ve dikkati göstermedi. Araçların savrulmasından da anlaşılacağı üzere aşırı hız yaparak, aracın seyrini, hava, yol, görüş ve trafik akımını dikkate almadı. Aracı müteyakkız bir şekilde ve tedbir alabilecek düzeyde kullanmadı. Görüş uzaklığını kontrol altında bulundurmadı. Önünde giden araca tehlikeli biçimde yaklaştı. Takip uzaklığını korumadı. Önünde kendi şeridi üzerinde bulunan araca arkadan çarptı. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlarda bulundu" denildi. Bu nedenlerle Serbes'in asli ve tam kusurlu olduğu belirtilen raporda, diğer aracın sürücüsü Ayhan Özçelik ise kusursuz bulundu.

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