Emojili web adresleriyle Türkiye’de bir ilk

Günlük mesaj ve e-postaların olmazsa olmazı haline gelen, duyguların görsel olarak daha kolay ifade edilmesine fırsat veren emojiler ile artık websitelerine doğrudan erişim sağlanabilecek.

Duygu ve düşüncelerin tek bir ikon ile ifade edilmesini sağlayan emojiler yıllar içerisinde dünyanın en popüler iletişim dili olmayı başardı. Yeni hayata geçirilen ve tüm dünyada büyük bir ilgiyle karşılanan emojili alan adları web sitelerine hızlı, eğlenceli, doğrudan ve kolay erişim sağlıyor. Tazedirekt, sevenleriyle bundan sonra emojili alternatif web adresleri üzerinden de buluşacak.

Taze ürünlerin, kaynağından tüketiciye doğrudan ulaştıran doğal gıda online alışveriş markası Tazedirekt; üzüm, portakal, süt ve zeytin gibi en fazla talep gören taze ürünlerinin emojileri aracılığıyla sevenleriyle direkt iletişim kuruyor. Kullanıcılar, Tazedirekt’in web sitesine girmek için adres satırına uzun uzun yazmak yerine; mandalina, üzüm, süt veya kavun emojilerinden birini eklemesi yetiyor.