MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>Emojili web adresleriyle Türkiye’de bir ilk

    Emojili web adresleriyle Türkiye’de bir ilk

    Hürriyet Haber
    25 Ağustos 2017 - 14:16Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 14:16

    Dünyada büyük ilgi ile karşılanan, internet sitelerine emojili alternatif web adresleriyle erişim sağlayan uygulamayı Türkiye’de ilk kez Tazedirekt hayata geçirdi. Taze ürünlere direkt erişim sağlamak isteyen tüketiciler, söz konusu websitesine ulaşmak için adres satırına; üzüm, mandalina, kavun veya süt emojilerinden birini yazarak alışverişlerine daha hızlı başlayabilecek.

    Günlük mesaj ve e-postaların olmazsa olmazı haline gelen, duyguların görsel olarak daha kolay ifade edilmesine fırsat veren emojiler ile artık websitelerine doğrudan erişim sağlanabilecek. 

    Duygu ve düşüncelerin tek bir ikon ile ifade edilmesini sağlayan emojiler yıllar içerisinde dünyanın en popüler iletişim dili olmayı başardı. Yeni hayata geçirilen ve tüm dünyada büyük bir ilgiyle karşılanan emojili alan adları web sitelerine hızlı, eğlenceli, doğrudan ve kolay erişim sağlıyor. Tazedirekt, sevenleriyle bundan sonra emojili alternatif web adresleri üzerinden de buluşacak.

    Taze ürünlerin, kaynağından tüketiciye doğrudan ulaştıran doğal gıda online alışveriş markası Tazedirekt; üzüm, portakal, süt ve zeytin gibi en fazla talep gören taze ürünlerinin emojileri aracılığıyla sevenleriyle direkt iletişim kuruyor. Kullanıcılar, Tazedirekt’in web sitesine girmek için adres satırına uzun uzun yazmak yerine; mandalina, üzüm, süt veya kavun emojilerinden birini eklemesi yetiyor.

    Etiketler: emoji , duygu , internet
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri