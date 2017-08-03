Emojilerin gizli anlamları neler?





Çünkü emojiler 1990'lı yıllarda ilk kez telefonlarda kullanılmaya başladıklarından bu yana çok yol katetti.

Akıllı telefonların hayata girmesiyle de birçoklarına göre bir "lisana" dönüştü.

Dahası tıpkı bir dilde kelimelerin farklı anlamları olduğu gibi emojiler de farklı anlamlarda kullanılmaya başlanır oldu.







Kruvasan:

Taptaze görüntüsüyle bir seneden kısa bir süre önce kullanıma sokulan kruvasan emojisi, mevcut anlamının dışında, diktatörlüğün, faşizmin sembolü olarak da kullanılıyor.

Bunun arkasında ise İngiltere'nin ünlü perakende şirketi Tesco'nun mağazalarında yalnızca sade kruvasan satma kararı yatıyor. Bunu faşist bir adım olarak yorumlayanlar, kruvasan'ı özgürlüğün sembolü olarak kullanmaya da başladı.



El sallama emojisi:

Merhaba ya da güle güle anlamında kullanılan el sallama emojisinin Çin'deki sosyal medya kullanıcıları için çok farklı bir anlamı bulunuyor.

Bu sembol Çin'de, "güle güle artık benim arkadaşım değilsin" anlamına geliyor. Hatta batı kültüründeki "ortak parmak" işareti anlamına geldiği de söyleniyor.







Avokado:

Bu emojinin anlamı hakkında çok fazla görüş var. Bunlar arasında en popüler olanlarından biri, avokadonun, "ırkçı değilim" demenin bir sembolü olduğu…

Diğer bir popüler çeviriye göre ise, avokado, birine ne kadar orta sınıf biri olduğunu anlatmak için kullanılıyor.



Korkutucu Palyaço:

Bu emoji özellikle son bir sene içinde dünya üzerindeki "baskıcı, çılgın liderleri" sembolize etmek için kullanılır oldu.





Havuç Çiftçisi:

Bu emoji geleceğe dair umutların sembolü olarak kullanılıyor.