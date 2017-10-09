Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Emniyetten "yeni Bylock listesi" iddiasına jet yanıt

    Emniyetten "yeni Bylock listesi" iddiasına jet yanıt

    AA
    09.10.2017 - 18:49 | Son Güncelleme:

    Emniyet Genel Müdürlüğünce, bazı haber sitelerinde yer alan, "30 bin kişilik yeni ByLock listesi" tespit edildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

    Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı haber sitelerinde 30 bin kişilik yeni Bylock listesi tespit edildiğine dair haberler yer aldığı belirtildi.
    Son günlerde haber siteleri üzerinden yayınlanan, FETÖ/PDY terör örgütünün haberleşme aracı olarak kullanılan Bylock sisteminden 30 bin kişinin tespit edildiğine dair bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

    DEVAM EDİYOR

    Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından ilgili daire başkanlıkları ile koordineli şekilde, FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili araştırma ve soruşturmaların halen devam ettiği ve bu çalışmalar neticesinde yeni bilgi ve belgelere ulaşılabileceği kaydedildi. 

    Etiketler: emniyet , bylock , liste
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri