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    Emniyetten mezar taşı uyarısı!.. 'Derhal değiştirin'

    DİYARBAKIR, (DHA)
    08.11.2017 - 13:45 | Son Güncelleme:

    DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü’nden, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda; Yeniköy Asri Mezarlığı’nda, üzerinde terör örgütünü simgeleyen, ibare, yazı, söz, flama ve arma bulunan PKK’lı teröristlere ait mezar taşlarının değiştirilmesi istendi.

    İl Emniyet Müdürlüğü, Belediye Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü’ne yazı göndererek, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinceYeniköy Asri Mezarlığı’nda, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının bir arada özel olarak ayrılmış bir bölüme defin işlemlerinin yapıldığının belirlendiğinikaydetti. Yazıda;söz konusu bazı mezar taşlarının üzerinde, terör örgütün ’sözde’ flamasının bulunduğu, ayrıca teröristlerinmezar taşlarında sözde ’şehit’ ibaresinin yer aldığı yönündeki tespitlerin ardından,Cumhuriyet Başsavcılığının bilgilendirildiği belirtildi. Yazıda; Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, Yeniköy Asri Mezarlığı’nda, üzerinde terör örgütünü simgeleyen, yazı, söz, ’sözde’ flama ve arma ilesözde ’şehit’ ibaresi bulunan PKK’lılara ait mezar taşlarının en kısa sürede değiştirilerek geleneksel hale getirilmesi istendi.

    Ayrıca, yapılan çalışmalar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmek üzere TEM Şube Müdürlüğü’ne bilgi verilmesi talep edildi.

    Etiketler: mezar taşı
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