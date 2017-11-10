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    Emniyet'te yeni dönem: 'Hırsızınız yakalandı, şu an adliyede'

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    10.11.2017 - 16:53 | Son Güncelleme:

    Emniyette kısa mesaj dönemi başladı. Önce pilot olarak 5 ilde başlatılan yeni uygulama, 81 ilde devreye girdi. Hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç, yan kesicilik, oto hırsızlığı, mala karşı işlenen suçlarda mağdur olup polise başvuran vatandaşlar artık “kısa mesaj” ile bilgilendiriliyor. “Hırsızınız yakalandı”, “Şüpheli yakalandı, adliyeye çıkartılıyor” mesajlarıyla mağdur vatandaşa bilgi veriliyor.

    Emniyette yeni dönem: Hırsızınız yakalandı, şu an adliyedeBİN 265 POLİS MERKEZİNDE

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı ile ortaklaşa pilot il olarak Ankara, Aydın, Gaziantep, Trabzon, Mardin’de başlatılan kısa mesaj dönemi, 81 ilde bin 256 polis grup amirliğinde uygulamaya sokuldu. Buna göre mağdur olan vatandaş, şikayet için polis merkezine gittiğinde kendisine soruşturma ile ilgili kısa mesaj almak isteyip istemediği soruluyor. Vatandaşın oluruyla cep telefonu numarası sisteme kaydediliyor. 

    'HIRSIZINIZ YAKALANDI, ADLİYEDE'

    Hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç, yan kesicilik, oto hırsızlığı, mala karşı işlenen suçlarda mağdur olan vatandaş şikayetçi olduktan sonra dosyasının akıbetini öğrenmek için artık polis merkezine gitmek zorunda kalmıyor. Şüpheli yakalandığında vatandaşa kısa mesaj olarak, “Şu tarihte şikayette bulunduğunuz dosyanın şüphelisi yakalandı, şu tarihte adliyeye çıkarılıyor” denilerek kısa mesajla bilgilendiriliyor.

     HIRSIZI YAKALANAMAYANA DA MESAJ GİDİYOR 

    Eğer şüpheli yakalanmadıysa da her 4 ayda bir mağdur vatandaşa, “Şikayette bulunduğunuz konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor” denilerek kısa mesajla dosyasıyla ilgili bilgi aktarılıyor.

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