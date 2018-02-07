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    Emniyet önünde eşine makasla saldıran koca serbest

    Ünsal YÜCEL (DHA)
    07.02.2018 - 16:15 | Son Güncelleme:

    Edirne'nin Keşan ilçesinde, uyuşturucuya karşı önlem taleplerini iletmek için yaklaşık bin kişinin toplandığı emniyet müdürlüğü önünde eşi E.A.'ya makasla saldıran ve kalabalık tarafından linç edilmek istenirken, polis tarafından kurtarılarak, gözaltına alınan H.A., serbest bırakıldı.

    Keşan'da, sentetik uyuşturucu bonzai kullanımı sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Kenan Kabayel'in (18) cenazesi için dün, öğle saatlerinde toplanan yaklaşık bin kişi, uyuşturucuya karşı önlem taleplerini iletmek amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına yürüdü. Bu sırada emniyet önünde toplanan protestocular arasında bulunan H.A., 1 yıldır ayrı yaşadığı ve protestoya katıldığı için sinirlendiği eşi E.A.'ya makasla saldırdı.

    Emniyet önünde eşine makasla saldıran koca serbest

    Saldırıyı görenler H.A.'yı linç etmek istedi. Polis, H.A.'yı öfkeli kalabalığın arasından güçlükle kurtarıp gözaltına aldı. H.A., emniyette ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    Etiketler: Edirne , kadına şiddet , Emniyet , makas , son dakika
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