MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Emniyet Müdürü, o DEAŞ'lı teröristle ilgili kritik bilgiyi törende açıkladı

    Emniyet Müdürü, o DEAŞ'lı teröristle ilgili kritik bilgiyi törende açıkladı

    Hürriyet Haber
    14 Ağustos 2017 - 14:39Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 14:50

    Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bıçakla yaralayarak şehit ettiği polis memuru Sinan Acar için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Emniyet Müdürü Çalışkan, "Gözaltına alınan kişi uluslararası alanda aranan bir teröristti. Çok önemli bir eylemin engellendiğini düşünüyoruz. Arkadaşlarımız bu teröristi yakaladı. Önemli bir eylemin önüne geçip engellediler" dedi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesine düzenlenen törene katılan Vali Vasip Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, şehit polisin anne ve babası Gülşen-Erdem çifti ile aile fertlerine başsağlığı diledi.

    Emniyet Müdürü Çalışkan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, dün saat 22.00 sıralarında İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosundaki polis memuru Sinan Acar'ın (24) , DEAŞ'a yönelik operasyonun ardından gözaltına alınan şahsın saldırısıyla şehit olduğunu ifade etti.

    Emniyet Müdürü, o DEAŞlı teröristle ilgili kritik bilgiyi törende açıkladı
    Şehidin yakınları törende gözyaşlarına boğuldu.

    Türkiye'de tüm güvenlik güçlerinin büyük bir özveriyle ve şehit olma pahasına görev yaptığını aktaran Çalışkan, "Gözaltına alınan kişi uluslararası alanda aranan bir teröristti. Çok önemli bir eylemin engellendiğini düşünüyoruz. Arkadaşlarımız bu teröristi yakaladı. Önemli bir eylemin önüne geçip engellediler." dedi. Çalışkan, ülkenin birliği, bütünlüğü için polis ve askerin durmadan çalışacağını anlatarak, "Bilinmelidir ki bu ülkede Sinanlar bitmez. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemiz için can veren şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun, vatan sağolsun." ifadesini kullandı.

    Emniyet Müdürü, o DEAŞlı teröristle ilgili kritik bilgiyi törende açıkladı
    Şehit polis memuru Sinan Acar 1 hafta önce nişanlanmıştı.

    Fatih Müftüsü Vahap Kapıcıoğlu'nun dua etmesinin ardından şehit polis memuru Acar'ın cenazesi defnedilmek üzere Bursa'ya gönderildi.

    İstanbul'da dün DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bıçakla saldırdığı polis memuru Sinan Acar şehit olmuş, şüpheli tabancayla vurularak etkisiz hale getirilmiş ve olay yerinde yaşamını yitirmişti.

     

     

    Etiketler: DEAŞ , İstanbul , Emniyet , terör
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri