Emniyet Müdürü, o DEAŞ'lı teröristle ilgili kritik bilgiyi törende açıkladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesine düzenlenen törene katılan Vali Vasip Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, şehit polisin anne ve babası Gülşen-Erdem çifti ile aile fertlerine başsağlığı diledi.



Emniyet Müdürü Çalışkan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, dün saat 22.00 sıralarında İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosundaki polis memuru Sinan Acar'ın (24) , DEAŞ'a yönelik operasyonun ardından gözaltına alınan şahsın saldırısıyla şehit olduğunu ifade etti.



Şehidin yakınları törende gözyaşlarına boğuldu.

Türkiye'de tüm güvenlik güçlerinin büyük bir özveriyle ve şehit olma pahasına görev yaptığını aktaran Çalışkan, "Gözaltına alınan kişi uluslararası alanda aranan bir teröristti. Çok önemli bir eylemin engellendiğini düşünüyoruz. Arkadaşlarımız bu teröristi yakaladı. Önemli bir eylemin önüne geçip engellediler." dedi. Çalışkan, ülkenin birliği, bütünlüğü için polis ve askerin durmadan çalışacağını anlatarak, "Bilinmelidir ki bu ülkede Sinanlar bitmez. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemiz için can veren şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun, vatan sağolsun." ifadesini kullandı.



Şehit polis memuru Sinan Acar 1 hafta önce nişanlanmıştı.



Fatih Müftüsü Vahap Kapıcıoğlu'nun dua etmesinin ardından şehit polis memuru Acar'ın cenazesi defnedilmek üzere Bursa'ya gönderildi.



İstanbul'da dün DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bıçakla saldırdığı polis memuru Sinan Acar şehit olmuş, şüpheli tabancayla vurularak etkisiz hale getirilmiş ve olay yerinde yaşamını yitirmişti.