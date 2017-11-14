Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Emniyet amiri, parke taşından 1 adımla kurtuldu

    Emniyet amiri, parke taşından 1 adımla kurtuldu

    İHA
    14.11.2017 - 20:16 | Son Güncelleme:

    Artvin Hopaspor ile Kelkit Belediye Hürriyetspor karşılaşması sonrası Kelkit Belediye Hürriyetspor taraftarlarının bulunduğu bölgeden atıldığı iddia edilen parke taşının başına denk gelmesinden İlçe Emniyet Amiri Gökhan Erdal bir adımda kurtuldu.

    Hopa Stadı'nda geçtiğimiz pazar günü oynanan ve Artvin Valisi Ömer Doğanay, Hopa Kaymakamı Ferit Görükmez, Kelkit Belediye Başkan Ünal Yılmaz ile Hopa Belediye Başkan Vekili İsmail Uzun'un da izlediği karşılaşmada Hopaspor, rakibini 49'uncu dakikada Barış ile 90'ıncı dakikada Esosa Priestley'in attığı gollerle 2-0 mağlup etmiş. Karşılaşma sonunda konuk takım taraftarı ile ev sahibi taraftarları arasında gerginlik yaşanmış, Kelkit Belediyesi Hürriyetspor'u taraftarını taşıyan otobüsün camları kırılmış, olayda 10'a yakın taraftar yaralanmıştı.

    Emniyet amiri, parke taşından 1 adımla kurtuldu

    Kavgadan bir gün sonra ortaya çıkan görüntülere ise, İlçe Emniyet Amiri Gökhan Erdal'ın atlattığı tehlike yansıdı. Görüntüde Hopa İlçe Emniyet amiri Gökhan Erdal, Kelkit Belediye Hürriyetspor taraftarı arasından atıldığı iddia edilen kilogramlarca ağırlığındaki parke taşının başına denk gelmesinden bir adımda kurtuldu.

    Etiketler: taş , Artvin
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri