Emniyet amiri, parke taşından 1 adımla kurtuldu

Hopa Stadı'nda geçtiğimiz pazar günü oynanan ve Artvin Valisi Ömer Doğanay, Hopa Kaymakamı Ferit Görükmez, Kelkit Belediye Başkan Ünal Yılmaz ile Hopa Belediye Başkan Vekili İsmail Uzun'un da izlediği karşılaşmada Hopaspor, rakibini 49'uncu dakikada Barış ile 90'ıncı dakikada Esosa Priestley'in attığı gollerle 2-0 mağlup etmiş. Karşılaşma sonunda konuk takım taraftarı ile ev sahibi taraftarları arasında gerginlik yaşanmış, Kelkit Belediyesi Hürriyetspor'u taraftarını taşıyan otobüsün camları kırılmış, olayda 10'a yakın taraftar yaralanmıştı.

Kavgadan bir gün sonra ortaya çıkan görüntülere ise, İlçe Emniyet Amiri Gökhan Erdal'ın atlattığı tehlike yansıdı. Görüntüde Hopa İlçe Emniyet amiri Gökhan Erdal, Kelkit Belediye Hürriyetspor taraftarı arasından atıldığı iddia edilen kilogramlarca ağırlığındaki parke taşının başına denk gelmesinden bir adımda kurtuldu.