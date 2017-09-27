Emmy’de bir Türk

Kazananların uluslararası bir jüri tarafından belirlendiği törende, Türkiye’den de bir isim vardı. Kanal D ve Yapım Şirketleri CEO’su Özge Bulut Maraşlı, yarı final jürisinde Türkiye’den tek temsilci olarak yer aldı.

Maraşlı gözlemlerini “5N1K”da aktardı:

“Akademi’nin Aday Gösterme Komitesi ayrıntılı bir çalışma yaptı. Sonra bunları ilk eleme için televizyon endüstrisinde aktif olarak çalışan 600 kişilik jüriye gönderdi. Dünyanın her köşesinden seçilmiş olan bu jüri 100 projeyi değerlendirip rakamı 10’a indirdi. Sonra her ödül kategorisi için yarı finale özel oluşturulan 15 kişilik jüri ekibi bir araya geldi, 6 proje seçti ve kazananlar da törende açıklandı.”