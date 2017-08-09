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Emlakçılara askeri izin düzenlemesi

İHA
09 Ağustos 2017 - 09:58Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 09:58

Genel Kurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Daire Başkanlığı tarafından imzalanan mutabakat kapsamındaki tespit çalışmaları çerçevesinde Genel Kurmay Başkanlığı’nın belirtmiş olduğu illerde yabancı uyruklu vatandaşların taşınmaz edinmelerine ilişkin işlemlerin askeri makamlara verdiği izin bazı illerde kaldırılırken, bu iller arasında Aydın’da yer aldı.

Kararı değerlendiren Didim Ticaret Odası Meclisi üyesi Deniz Demir,  yabancıların gayrimenkul satışlarında alınan özel güvenlik izninin kaldırılmasını bekledikleri müjde olarak değerlendirdi. 

Didim’li Emlakçıların yıllardır yaşadığı ve yabancılara yönelik gayri menkul satışlarında gerekli olan askeri izin belgesi şartı kaldırıldı. Yabancı uyruklu vatandaşlara satış yapılırken alınan özel güvenlik izninin emlak ve inşaatçılar açısından büyük sorun olduğunu belirten Demir “Genel Kurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Daire Başkanlığı tarafından imzalanan mutabakat kapsamındaki tespit çalışmaları çerçevesinde Genel Kurmay Başkanlığı’nın belirtmiş olduğu illerde yabancı uyruklu vatandaşların taşınmaz edinmelerine ilişkin işlemlerin askeri makamlara sorulmaksızın gerçekleştirilmesinin uygun olacağını bildirmesiyle çözüme kavuştu” dedi.

Düzenlemenin geç yapılmasından dert yanan Demir “Çünkü geçen süre içinde birçok mağduriyet ve yabancı satışlarda gözle görülür bir azalma yaşandı. Tapu işlemlerinin izinlerin geç verilmesinden ve yazışmalardan dolayı çok uzun sürmesi birçok yabancı uyruklu vatandaşı mağdur etti ve bu sıkıntılar ilçemize olan talebi ciddi manada düşürdü.

2565 Sayılı Kanun kapsamında sorgulama yapılmayacak iller Aydın (Dilek Yarımadası hariç), Aksaray, Adıyaman, Çankırı, Çorum, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sinop, Uşak ve Yozgat. Yabancı satışların artması Didim’in her anlamda kalkınmasına hizmet edecektir. Bu nedenle biz emlakçıların da bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine olan güvenim sonsuz” ifadelerine yer verdi.

Etiketler: Emlak , Gayrimenkul , askeri izin
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