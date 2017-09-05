Emlak vergisine itirazda yarın son gün

Bu tarih aralığında dava açılmaz ise belirlenen rayiç değerler kesinlik kazanacak. Mazars Denge vergi ortağı Numan Emre Ergin, "2018 yılı ve sonrasında temel alınacak vergi değerlerine ilişkin takdir komisyonu kararları Haziran ayı sonu itibariyle ilgili muhtarlıklara bildirilmiş durumda. Bazı büyük şehirlerde özellikle bazı ilçelerde takdir komisyonlarınca belirlenen değerlerin önceki yıllara oranla oldukça yüksek olduğu görülmektedir" dedi.

Takdir komisyonu kararlarına karşı 30 gün içinde dava açılmazsa tespit edilen değerlerin kesinleşeceğini vurgulayan Ergin, "Bu değerler 30 Haziran’a kadar ilgili ticaret odaları, ziraat odaları, muhtarlıklar ve belediyelere bildirilmiştir. Dolayısıyla kararlara karşı 30 Temmuz´a kadar dava açılması gerekmekteydi. Ancak adli tatile denk gelmesi nedeniyle dava açma süresi uzatıldı” dedi.

Ergin, süreci şöyle anlattı:

- Dava, taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi mahkemesinde açılmalıdır.

- Davanın açılması takdir komisyonu kararının uygulanmasını durdurmadığından açılacak davalarda yürütmenin durdurulması talep edilmelidir.

- Binalar için takdir komisyonları arsa (payı) bedellerini sokak ve caddeler itibariyle belirlediğinden bir cadde veya sokakta bir kişinin açtığı davadan bütün sokak/cadde sakinleri yararlanabilir.

- Dava açma maliyeti ise 31.40 TL´lik başvuru harcından ibarettir" diye konuştu.