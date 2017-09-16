Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Emlak vergisi sorununa neşter

Emlak vergisi sorununa neşter

Hürriyet Haber
16.09.2017 - 00:03 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 00:03

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, vergi, yatırım, üretim, istihdam gibi toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Torba yasayı gelecek hafta içinde teknik çalışmalarını bitirip Meclis’e sevk edeceğiz” dedi.

Ağbal, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda soruları yanıtladı. Ağbal, “Ekimde Meclis açılır açılmaz, Plan Bütçe Komisyonuna gelecek şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Emlak vergisi değerleriyle ilgili bir düzenleme çalışması da yapıyoruz. Yetiştirebilirsek onu da bu torba yasa içinde yapacağız” dedi. Bazı yerlerde emlak değerleriyle hiçbir şekilde örtüşmeyen aşırı artış yaşandığını, vatandaşların da buna karşı isyanının görüldüğünü dile getiren Ağbal, ekonomideki gelişmeye paralel arsa değerlerinin artmasının doğal olduğunu ama bir yıldan diğer yıla astronomik artışların belediyeler tarafından yapılmasının ise vatandaşları tedirgin ettiğini kaydetti. Ağbal, 4 yılda bir yaşanan bu soruna hükümet olarak neşter vurmak istediklerine dikkati çekerek, “Belediyelerin yaptığı bu değer artışlarına belirli bir sınır getirilmesi lazım. O sınırla ilgili teknik çalışmaları yürütüyoruz” diye konuştu.

874 MİLYON TL AÇIK

Ağbal, ağustos ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini de paylaşarak, “Ağustosta bütçemiz 874 milyon lira açık, 4.6 milyar lira faiz dışı fazla verdi” dedi.

Etiketler: gazetehaberleri , MALİYE Bakanı Naci Ağbal , torba yasa
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri