Emlak vergisi sorununa neşter

Ağbal, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda soruları yanıtladı. Ağbal, “Ekimde Meclis açılır açılmaz, Plan Bütçe Komisyonuna gelecek şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Emlak vergisi değerleriyle ilgili bir düzenleme çalışması da yapıyoruz. Yetiştirebilirsek onu da bu torba yasa içinde yapacağız” dedi. Bazı yerlerde emlak değerleriyle hiçbir şekilde örtüşmeyen aşırı artış yaşandığını, vatandaşların da buna karşı isyanının görüldüğünü dile getiren Ağbal, ekonomideki gelişmeye paralel arsa değerlerinin artmasının doğal olduğunu ama bir yıldan diğer yıla astronomik artışların belediyeler tarafından yapılmasının ise vatandaşları tedirgin ettiğini kaydetti. Ağbal, 4 yılda bir yaşanan bu soruna hükümet olarak neşter vurmak istediklerine dikkati çekerek, “Belediyelerin yaptığı bu değer artışlarına belirli bir sınır getirilmesi lazım. O sınırla ilgili teknik çalışmaları yürütüyoruz” diye konuştu.

874 MİLYON TL AÇIK

Ağbal, ağustos ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini de paylaşarak, “Ağustosta bütçemiz 874 milyon lira açık, 4.6 milyar lira faiz dışı fazla verdi” dedi.