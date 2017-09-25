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Hürriyet >Ekonomi>Emlak vergisi sınırının detayı belli oldu

Emlak vergisi sınırının detayı belli oldu

Neşe KARANFİL/ANKARA
25.09.2017 - 16:42 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 17:01

Emlak vergisine getirilecek sınırlamada, emlak vergi değeri esas alınacak. Bir önceki emlak vergi değerinin yüzde 50’si geçilemeyecek. Belediye fazladan belirlese bile emlak vergisi hesaplanırken yasal tavan esas olacak.

BİR ÖNCEKİ YILIN DEĞERİ ESAS
Kamuoyunda bir süredir emlak vergisi değerlerindeki artış eleştiriliyordu. Birçok yerde fazladan yapılan artışlara yönelik hükümet yasal bir düzenleme getirmeye hazırlanıyor. Başbakan Binali Yıldırım da bugün katıldığı canlı yayında sınır getirileceğini açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, yüzde 50’lik sınır emlak vergi değeri için geçerli olacak. Örnek olarak; 2017 yılında metrekare fiyat bin 500 lira. 2018 yılı için uygulanacak emlak vergi değeri bin 500 liranın yüzde 50’sinden fazla olamayacak.

Bu durumda yeni değer, en fazla 2 bin 250 lira olacak. Torba tasarıyla yapılacak düzenlemeye göre Belediye komisyonu 2 bin 250 liradan daha fazla bir değer belirlemişse örneğin 10 bin lira belirlemişse 2018 yılında ödenecek emlak vergisi hesabında komisyonun belirlediği 10 bin lira değil, yasal sınır olan 2 bin 250 lira; yani yüzde 50 artırılmış tutar uygulanacak.

Etiketler: Emlak vergisi , Torba tasarı , Konut
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