Emlak vergisi itiraz süresi uzatıldı

01 Eylül 2017 tarihine kadar geçerli olan dava açma hakkı 20 Temmuz 2017 – 31 Ağustos 2017 tarihleri arasındaki adli tatile denk geldiği için idari tatilin bitmesini müteakip 7 gün içinde vergi mahkemelerine dava açılabilecek. Bu tarih aralığında dava açılmaz ise belirlenen rayiç değerler kesinlik kazanacak.

MAL SAHİPLERİ MÜLKLERİNİN BEYAN DEĞERLERİNİ İYİ İNCELEMELİ

TGM Trend Gayrimenkul Genel Müdürü Hakan Erilkun, belediyelerce belirlenen beyan değerlerini takip etmenin gerekliliğini şu sözlerle vurguladı: “Kanunlar son derece hızla ve çoğu zaman vatandaşın takip ve dikkatinin dışında, bir gecede çıkabiliyor. Bu nedenle özellikle emlak beyan değerleri gibi hayati bir konuda vatandaşları çok dikkatli olmaya davet ediyoruz. Henüz pek çok belediyede beyan değerleri sitelere bile işlenmemiş durumda. Belediyelerin belirlediği beyan değerleri önce muhtarlıklara tebliğ ediliyor. Tüm mal sahiplerinin mülklerinin metrekare beyan değerlerini incelemesini, fahiş buldukları bir değer ise mutlaka bireysel dava açma hakkını kullanarak dava açmalarını tavsiye ediyoruz.”

BAZI BÖLGELERDEKİ DEĞER ARTIŞLARI ÖNGÖRÜLENİN ÇOK ÜZERİNDE

İstanbul’da özellikle kıymetli A Plus nitelikteki bölgelerle, yatırımlık bölgelerdeki değer artışlarının öngörülenin çok üzerinde olabileceğini belirten Hakan Erilkun, ‘Örneğin Ataşehir Örnek Mahallesi’nde Ercüment Batanay Sokak’ta emlak beyan değeri yüzde 50’ye yakın artmış. Aynı bölgenin bulvarı olan Libadiye Caddesi’nde ise 1.600 TL’den 3.000 TL’ye çıkmış. Bu bile değerlerde ve emlak vergisinde o kadar büyük bir fark yaratıyor ki vatandaşların sadece kendi artışlarının az ya da çok olmasına değil yakın bölgelerdeki noktaların fiyatlarına da bakmaları en sağlıklı yol olacaktır’ diye konuştu.