Emlak milyarderi en zengin isim oldu

Şanghay Merkezli Hurun Report'un açıkladığı “Çin'in Zenginleri Listesi -2017” verilerine göre, emlak milyarderi Şü, zirveyi geçen yılın biricisi Wanda Group Başkanı Vang Cienlin’den devraldı.

Listede ikinci sırayı 37 milyar dolarlık mal varlığıyla bilişim ve teknoloji şirketi Wechat Tencent’in CEO’su Pony Ma alırken, e- ticaret devi Alibaba'nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Jack Ma da 30 milyar dolarlık servetiyle listede 3’üncü sıraya yerleşti.

Jack Ma’yı 24 milyar dolarlık mal varlığıyla emlak devi Country Garden'ın sahibi Yang Huiyen takip etti. Wanda Group Başkanı Vang Cienlin, bu yıl 5'inci sıraya gerilerken, SF Kargo Şirketi Başkanı Vang Vey de 22 milyar dolarlık servetiyle 6’ıncı sırayı aldı.

Raporda ayrıca serveti en az 300 milyon dolar olan 2 bin 130 kişi olduğu ve söz konusu zenginlerin toplam servetinin 2,6 trilyon dolara ulaştığı belirtildi.

LİSTEDE İLK 10’UN TOPLAM SERVETİ 264 MİLYAR DOLAR

Listedeki zenginlerin toplam mal varlığının geçen yıla oranla yüzde 12,5 arttığı belirtilen raporda, "ilk on” sıradaki zenginlerin toplam serveti 264 milyar dolara ulaşıyor.

Çin'in en zenginleri listesinin yüzde 26'sını kadınlar oluştururken, en zengin kadın 24 milyar dolarlık servetiyle Yang Huiyen oldu.