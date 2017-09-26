Emlak mağdurlarının isyanı! Binlerce aile adliye önünde toplandı...

Bulut İnşaat, Makrom Yapı, Osmanlı İnşaat gibi binlerce mağduru bulunan Esenyurt’taki emlak mağduru davalarının görüldüğü Bakırköy Adliyesi önünde dün yaklaşık 200 mağduru toplanarak eylem yaptı.

Ellerinde “Müteahhit mafyasına son”, “Esenyurt’ta yeni belediye başkanı istiyoruz”, “Cumhurbaşkanım Esenyurt’taki büyük vurguna bir son verin” yazılı dövizler tutan grup “Esenyurt’ta hırsız var, bu devlet nerede” sloganları attı. Grup adına basın açıklamasını davaların avukatı olan Orhan Boran yaptı.

“20 BİN AİLE MAĞDUR”

Avukat Orhan Boran davalardaki binlerce mağdurun tek beklentisinin adaletin tecelli etmesi olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Bu insanlar seslerini duyurmak için buraya geldiler. Ailesini kaybetmiş, yuvası dağılmış, düşük gelir grubu, şehit gazi projesi denilerek istismar edilmiş insanlar, engellilere yüzde 15 indirim denilerek kandırılmış insanlar. Ünlüler reklamlarında kullanılmış. Düşük gelir grubu olduğu için bütün mal varlıkları bu kadar olan insanlar. Bunu kaybetmiş durumdalar. Birçoğu yaşama inancını kaybetmiş insanlar. Esenyurt’ta 20 bin aile mağdur. Dolayıysa mağdur sayısı yaklaşık 100 bin kişi. Biz Cumhurbaşkanlığı ya da Başbakanlık makamından bir müdahale bekliyoruz. Bu insanları toplayıp bir uzlaşma kurulu oluşturulup konunun uzlaşıyla çözülmesini bekliyoruz. Adaletten sonuç alınamadığı zaman insanlar kendi adaletlerini arayacaklar. Bu daha büyük infialleri ortaya çıkarabilir.

“CUMHURBAŞKANI KONUYA EL ATMALI”

Bulut İnşaat mağduru sigortacı Filiz Porsuk şunları anlattı: “Bu durum Esenyurt’un genelinde tüm inşaatlarda var. Tamamıyla imar sorunundan kaynaklandı. Bu iş İBB’den çıkıp Esenyurt Belediyesine döndü. Belediye Başkanıyla toplantı yaptık, bizi adam yerine koymadı. Hakaret etti. İnsanları güvenlikle dışarı attırdı. Bizim parasını ödediğimiz Gümüş City projesi Bulut İnşaat tarafından toprak sahibi Uçar Gruba devredildi. Uçar Grup da şu an bizden metrekaresine 1450 TL para istiyor. Biz ödemelerimizi bitirmiştik. Parayı verirseniz dairelerinizi alırsınız diyor. Önceden verdiğiniz paraları bana vermediniz, Bulut İnşaat’a verdiniz diyor. Biz evlerimizi sattık o evleri satın alabilmek için. Paramızı verdik. Kirada oturuyoruz şu anda. Devlet büyüklerinden özellikle Cumhurbaşkanından istiyoruz bu konuya el atmasını. İsterse 7 yıldır Esenyurt’ta kanayan bu yarayı halledebilir. Dolandırıcı müteahhitlerden bizi kurtarabilir.

Mağdur Hatice Savaş ise oturduğu Eviva Rezidans’ın Bulut İnşaat’ın yaptığı ilk ve tek bina olduğunu, tapu alamadıklarını, evin ikinci sonra da üçüncü bir kişiye satıldığını ve üçüncü kişiyle şu an mahkemelik olduklarını belirtti.





