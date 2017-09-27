Emlak Konut ihalesine teklifler yağdı

6 etaptan oluşacak projenin ilk etabının ihalesi dün gerçekleşti. İhalede en yüksek teklif Özak GYO ve İnter Yapı iş ortaklığından geldi. Konsorsiyum 425 milyon lira satış toplam geliri taahhüt ederken Emlak Konut’a da yüzde 20 paya denk gelen 85 milyon lira önerdi. İhalenin ikinci oturumunun önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor. Bu oturum sonrası da arsa sahibi belli olacak.

7 BİN KONUT

En yüksek teklifin Özak GYO’dan geldiği ihaleye 12 firma katılırken ikinci en yüksek teklif ise Dağ Mühendislik’ten geldi. Şirket 500 milyon lira satış toplam gelir karşılığında Emlak Konut’a yüzde 15’lik paya denk gelen 75 milyon lira teklif etti. İlk oturumda yarışan diğer firmalar Bema İnşaat-Osmanbey Emlak-Bilal Pars Yapı ortaklığı, Mesa Mesken, Fuzul Yapı-Alzamil-Seha Yapı ortaklığı ve Zilal-Günyüzü İnşaat konsorsiyumu katıldı. Yaklaşık 7 bin konutun hayata geçirileceği Bizim Mahalle 6 etaptan oluşacak. Şirket ikinci etabın ihalesini ise 28 Eylül’de yapmayı planlıyor.

Bizim Mahalle 1. Etap kapsamında 95 bin 581 metrekarelik 3 parsel, konut+ticaret alanı imarına sahip. İhale konu etapta 10 bin 500 metrekarelik özel sağlık tesis alanı, 9 bin 380 metrekarelik park alanı, 7 bin 228 metrekarelik ilkokul ve 8 bin 105 metrekarelik ortaokul alanı bulunuyor. Bizim Mahalle 1. Etap kapsamında 152 bin 930 metrekaresi ticaret+konut alanına ait toplam 166 bin 582 metrekarelik inşaat izni bulunuyor. İhlalinin 2’inci oturumu önümüzdeki günlerde yapılacak.