Emlak Konut Bizim Mahalle geliyor! İlk etap ihalesi 26 Eylül'de

İstanbul’un yeni mahallesi Bizim Mahalle, Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO güvencesiyle 1 milyon metrekarelik bir alanda Küçükçekmece’de hayat buluyor.

Özlenen mahalle sıcaklığını özgün bir anlayış ile buluşturan Bizim Mahalle, geleneksel Türk mimarisine uygun olarak tasarlandı.

Bizim Mahalle, her yaştan insanın faydalanabileceği Sosyal ve kültürel tesislerden tematik çocuk oyun alanlarına, sağlık tesislerinden kütüphaneye, eğitim tesislerinden festival alanlarına, resmî kurumlardan ata sporları merkezine, kent müzesinden el sanatları merkezine, spor tesislerine kadar olan faaliyet alanlarıyla, gece gündüz yaşayan bir mahalle oluyor.

Küçükçekmece’de inşa edilecek Bizim Mahalle projesi hakkında bilgi veren Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum: “Emlak Konut olarak sadece konut yapmanın ötesinde ülkemizde daha iyi koşullarda insanların hayat süreceği sosyal yaşam standartlarını arttıran daha sağlıklı, güvenli projeler geliştirmenin yanında kültürel değerlerimize sahip çıkmak hedefi ile yola çıktık. Bu kapsamda Bizim Mahalle projemiz, özümüzde olan o mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini, yardımlaşma ve paylaşma duygusunu bizlere yoğun bir şekilde yaşatacak. Bu projede geçmişten gelen mirasımızı yeni nesillere taşımak için, sosyal birlik duygusunu ve özlenen mahalle yaşamını en üst seviyede sunmayı hedefliyoruz. Ölçeği kadar sunduğu yaşam ile de ayrı bir noktaya konumlandırdığımız Bizim Mahallede İnsan ve şehir odaklı yaklaşımımızın bir eseri olarak yatay mimari hakim olacak. Geleneksel Türk mimarisine uygun olarak tasarlanan proje, mahalle mimarisine getirdiği yaklaşımla şehre değer katacak ve yapısal dokusu ile öne çıkacak.” dedi.

BİZİM MAHALLE’NİN İLK ETAP İHALESİ 26 EYLÜL’DE

Bizim Mahalle projesinin ihale süreçlerine de değinen Murat Kurum: “Haziran ve Temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz 7 dev ihale ile 10 Milyar TL’lik bir değer oluşturma başarısı gösterdik. Yapmış olduğumuz ihalelerin geri dönüşleri sonucunda sene başında belirlediğimiz 1,5 Milyar TL’lik arsa ihalesi neticesinde 10 Milyar TL’lik iş yapacağımızı söylemiştik. Mevcut ihale takvimimizi değerlendirdiğimizde toplam hasılatın 15 Milyar TL’ye ulaşmasını beklemekteyiz. Bizim Mahalle projemizde bu ihaleler doğrultusunda önemli bir yere sahip bu kapsamda Bizim mahalle için altyapı ihaleleriyle beraber toplamda 6 etap olacak şekilde ihalelerimizi gerçekleştireceğiz. Bu bağlamda ilk etabımızın ihalesini 26 Eylül, ikinci etabımızın ihalesini de 28 Eylül tarihinde yapacağız.” dedi.

Bizim Mahalle projesi Küçükçekmece gölü sahilinde, yapımı devam eden İstanbul Banliyö hattına, Halkalı Metrosu ve Marmaray ulaşımına yakınlığı ile benzersiz konumda bulunuyor.