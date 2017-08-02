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Seyahat

Emirgan'da yolunuzu düşürmeniz gereken 10 mekan

Hem yemyeşil alanları hem de boğaz manzarasıyla Sarıyer'in en gözde yerlerinden biridir Emirgan. Sıcak yaz günlerinde esintisiyle ferahlatan Emirgan'da yolunuzu düşürmeniz gereken 10 mekanı sizler için sıraladık. Birbirinden nefis mekanlar gününüzü mükemmelleştirmek için sizi bekliyor. İşte Emirgan'da uğramanız gereken 10 mekan önerisi...

Hürriyet Haber
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 1- Taş Kahve
Denize sıfır konumuyla boğazın güzelliğini yaşatan Taş Kahve, Emirgan'ın en güzel mekanlarından. Sevdiklerinizle birlikte haftasonu kahvaltılarınızı keyifle yapabilirsiniz.  Suflesi kesinlikle denenmesi gereken tatlılar arasında yer alıyor.

Emirganda yolunuzu düşürmeniz gereken 10 mekan

2- La Boom

Emirgan denilince ilk sıralarda yer alan mekanlardan La Boom, şık atmosferi ile misafirlerini karşılıyor. Yaz akşamlarını da daha da keyifli hale getiren La Boom manzarasıyla da hayranlık uyandırıyor. Lezzet, kalite ve servis yönünden oldukça başarılı.

Emirganda yolunuzu düşürmeniz gereken 10 mekan

3- Sarı Köşk

Emirgan Korusu'nda yer alan Sarı Köşk, huzur dolu bir mekan arayışında olanları bekliyor. Nostaljik havası ve mükemmel manzarası ile harika vakit geçirebilirsiniz.

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4- Pizza Emirgan

Lezzetli pizzanın Boğaz’daki adresi olan Pizza Emirgan son yılların favori mekanlarından biri. Birbirinden nefis pizzaların tadı damakta kalıyor. Pancarlı keçi peynirli pizza, Bresoalalı pizza, İtalyan köfteli pizza en beğenilenler arasında. Emirgan'a geldiğiniz zaman bu pizzaları yemeden asla dönmeyin.

Emirganda yolunuzu düşürmeniz gereken 10 mekan

5- Kardeşim Mantı

Nostaljik ve sımsıcak ortamı ile misafirlerini ağırlayan Kardeşim Mantı, lezzet ve kalitesini uzun yıllardan beri korumayı başaran mekanlar arasında. Enfes mantılarının üzerindeki özel sosu damakları mest ediyor. Sarmaları da bir o kadar başarılı olan bu yeri mutlaka listenize ekleyin.

Emirganda yolunuzu düşürmeniz gereken 10 mekan

 6- Müzedechanga

Kendinizi çok özel hissedeceğiniz Müzedechanga, büyüleyici manzarasıyla size kucak açıyor. Sakin ve huzurlu atmosferi sayesinde ruhunuzu dinlendirebilir, eşsiz lezzetler tadabilirsiniz. Güleryüzlü personellerin hızlı servisi sayesinde kusursuz vakit geçirebilirsiniz.

Emirganda yolunuzu düşürmeniz gereken 10 mekan

 7- Emirgan Çınaraltı

Kahve keyfinize deniz manzarasının eşlik ettiği Çınaraltı yaz aylarında ferahlatan esintisiyle Emirgan’ın uğrak noktalarından biri.

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 8- Pembe Köşk

Emirgan Korusu'nda yer alan Pembe Köşk, doğanın tadını çıkarmak isteyenler için şahane mekanlardan. Hafta sonu kahvaltısını mutlaka deneyin.

Emirganda yolunuzu düşürmeniz gereken 10 mekan

9- Keyf-i Emirgan

Keyf-i Emirgan sevdiklerinizle birlikte yemek yiyip, kahve molası verebileceğiniz Emirgan’ın sakin mekanları arasında.

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10- Fincan Kahve

Boğaz manzarasından asla vazgeçmem diyenler için Fincan Kahve uğranması gereken mekanlardan. Bir yandan tatlınızı yerken bir yandan da boğazın güzelliğini doya doya çıkarın

Emirganda yolunuzu düşürmeniz gereken 10 mekan

Kaynak: Hürriyet Haber

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