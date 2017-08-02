Emirgan'da yolunuzu düşürmeniz gereken 10 mekan

1- Taş Kahve

Denize sıfır konumuyla boğazın güzelliğini yaşatan Taş Kahve, Emirgan'ın en güzel mekanlarından. Sevdiklerinizle birlikte haftasonu kahvaltılarınızı keyifle yapabilirsiniz. Suflesi kesinlikle denenmesi gereken tatlılar arasında yer alıyor.

2- La Boom



Emirgan denilince ilk sıralarda yer alan mekanlardan La Boom, şık atmosferi ile misafirlerini karşılıyor. Yaz akşamlarını da daha da keyifli hale getiren La Boom manzarasıyla da hayranlık uyandırıyor. Lezzet, kalite ve servis yönünden oldukça başarılı.

3- Sarı Köşk



Emirgan Korusu'nda yer alan Sarı Köşk, huzur dolu bir mekan arayışında olanları bekliyor. Nostaljik havası ve mükemmel manzarası ile harika vakit geçirebilirsiniz.





4- Pizza Emirgan



Lezzetli pizzanın Boğaz’daki adresi olan Pizza Emirgan son yılların favori mekanlarından biri. Birbirinden nefis pizzaların tadı damakta kalıyor. Pancarlı keçi peynirli pizza, Bresoalalı pizza, İtalyan köfteli pizza en beğenilenler arasında. Emirgan'a geldiğiniz zaman bu pizzaları yemeden asla dönmeyin.





5- Kardeşim Mantı

Nostaljik ve sımsıcak ortamı ile misafirlerini ağırlayan Kardeşim Mantı, lezzet ve kalitesini uzun yıllardan beri korumayı başaran mekanlar arasında. Enfes mantılarının üzerindeki özel sosu damakları mest ediyor. Sarmaları da bir o kadar başarılı olan bu yeri mutlaka listenize ekleyin.





6- Müzedechanga

Kendinizi çok özel hissedeceğiniz Müzedechanga, büyüleyici manzarasıyla size kucak açıyor. Sakin ve huzurlu atmosferi sayesinde ruhunuzu dinlendirebilir, eşsiz lezzetler tadabilirsiniz. Güleryüzlü personellerin hızlı servisi sayesinde kusursuz vakit geçirebilirsiniz.









7- Emirgan Çınaraltı



Kahve keyfinize deniz manzarasının eşlik ettiği Çınaraltı yaz aylarında ferahlatan esintisiyle Emirgan’ın uğrak noktalarından biri.

8- Pembe Köşk



Emirgan Korusu'nda yer alan Pembe Köşk, doğanın tadını çıkarmak isteyenler için şahane mekanlardan. Hafta sonu kahvaltısını mutlaka deneyin.

9- Keyf-i Emirgan



Keyf-i Emirgan sevdiklerinizle birlikte yemek yiyip, kahve molası verebileceğiniz Emirgan’ın sakin mekanları arasında.

10- Fincan Kahve



Boğaz manzarasından asla vazgeçmem diyenler için Fincan Kahve uğranması gereken mekanlardan. Bir yandan tatlınızı yerken bir yandan da boğazın güzelliğini doya doya çıkarın