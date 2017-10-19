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Tüm İstanbul'u ilgilendiriyor: Kazık çakıldı... O mesafe 30 dakikaya iniyor!

İHA
19.10.2017 - 15:15 | Son Güncelleme:

Eminönü-Alibeyköy arasını 30 dakikaya düşürecek tramvay projesi kapsamında Haliç’e çakılan kazıklar havadan görüntülendi. Görüntülerde tramvay için dolgu alanı yapılacak alanlardaki kazık çakma işlemlerinin devam ettiği görülüyor.

Haliç'e Eminönü-Alibeyköy arasında hizmet vermesi için yapılacak olan tramvay hattını oluşturulacak olan dolgu alanı için çalışmalar başladı. Feshane ve Eyüp Anadolu Lisesi arasında kalan yaklaşık 900 metre mesafede başlayan Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı çalışmaları ve denize çakılan kazıklar ise havadan görüntülendi. Projenin çalışmaları Haliç Kongre Merkezi'nin tam karşı kıyısında başlarken tramvay için yapılacak dolgu alanları için Haliç'e onlarca kazık çakıldı. Eminönü-Alibeyköy arasını 30 dakikaya düşürecek projenin 10 kilometrelik bir hattı kapsaması ve 14 istasyonu olacağı belirtiliyor.

Tüm İstanbulu ilgilendiriyor: Kazık çakıldı... O mesafe 30 dakikaya iniyor

Havadan çekilen görüntülerde Eminönü-Alibeyköy arasındaki mesafeyi 30 dakikaya düşürecek olan projenin dolgu alanlarında çalışmalar görülüyor. Görüntülerde Haliç’e çakılan kazıklar ve işçilerin çalışmaları gözler önüne serildi. Proje kapsamında dolgu alanı olrak belirlenen yerlerde iş makinaların çalışmalarını yürüttüğünü görüldü.

Tüm İstanbulu ilgilendiriyor: Kazık çakıldı... O mesafe 30 dakikaya iniyor

 

“86 DAKİKADA GİDİLİYORSA HAKİKATEN ÇOK GÜZEL BİR ŞEY”

Tramvay hattı sayesinde Sabiha Gökçen Havalimanı’na daha hızlı ulaşacağını dile getiren Hasan Yeşilyurt, “Tramvay çalışmaları güzel oluyor. Bizde pankartları okuyorduk gerçekleşirse çok güzel bir şey. Tarihi eserlere zarar veriyorsa tabi ki herkes karşı çıkar. Tarihi eserleri koruyarak varsa orada çevresinden dolaşarak gidilmesi lazım. Buradan ben Sabiha Gökçen’e normalde nasıl giderim? 50 vesayet yapmam lazım. Ama 86 dakikada gidiliyorsa hakikaten çok güzel bir şey” dedi.

Tüm İstanbulu ilgilendiriyor: Kazık çakıldı... O mesafe 30 dakikaya iniyor

Tramvay hattının ulaşımda kendisine büyük kolaylıklar sağlayacağını dile getiren Hüseyin Karali, “Tramvay hattıyla trafik biraz rahatlar ama bunlar bitirecek şekilde değil, 50 sene 100 önce yapılması lazımdı. Avrupa, Almanya böyle yapmış” diye konuştu.

Etiketler: Eminönü-Alibeyköy tramvay projesi
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