Eminem Trump'a raple cevap verdi: "Nükleer holokosta neden olabilecek bir kamikaze"

ABD'li rapçi Eminem, geçen perşembe düzenlenen ve her yıl hip hop müzik alanında dağıtılan 'BET Hip Hop Ödülleri' gecesinde izletilen 4 dakikalık doğaçlama rap performansıyla ABD Başkanı Donald Trump'ı hicvetti.

Eminem'in, Trump'ı, Kuzey Kore ile nükleer restleşme, göçmen politikaları, yükselen aşırı sağ, NFL (Amerikan Ulusal Futbol Ligi) bireysel silahlanma ve hatta doğal afetler nedeniyle eleştirdiği performanstan öne çıkan bir kaç satır şu şekilde:

"Ama (Eski ABD Başkanı Barack) Obama'nın hakkını vermeliyiz/ Çünkü şimdilerde onun yerinde/ Nükleer holokosta neden olabilecek bir kamikaze oturuyor (…) 'Üstelik NFL'ye saldırdığında öyle aşırı tepki veriyor/ Biz de Porto Riko'yu ya da Nevada'daki silah yasasını konuşacağımıza/ Oraya odaklanıyoruz/

(…) Tüm bu korkunç trajediler canını sıkıyor olmalı —ki sıkmalı/ Packers'le (NFL takımı) atışıp Twitter'ı birbirine katıyor (…) Ve eğer hayranlarım arasında onu destekleyenler varsa/ Aramıza bir sınır çiziyorum (…) Ya onunlasın ya ona karşı/ Ve eğer kimi daha çok sevdiğine karar veremiyorsan ve bölünmüşsen/ Kimin yanında duracağını bilemiyorsan/ İzin ver sana bununla yardımcı olayım"

Eminem ayrıca 'Fantastic Four' filmindeki 'The Thing' karakterine benzettiği Trump için 'ırkçı' ve 'turuncu' ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZİ SEVİYORUZ AMA TRUMP'TAN NEFRET EDİYORUZ'

Eminem bu sözünün ardından orta parmağını gösterdi. Eminem daha sonra ise "Amerika'nın geri kalanı ayakta" diyerek elini yumruk yapıp havaya kaldırıyor ve "Ordumuzu seviyoruz, ülkemizi seviyoruz ama Trump'tan nefret ediyoruz" diye bağırıyor.

Eminem, iğnelemeleri sırasında Obama'ya da değinerek, kendisinin Trump'a nazaran 'çok daha uygun bir alternatif' olduğunu savundu.