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    Emine Erdoğan'dan Twitter'da ilk paylaşım

    AA
    13.10.2017 - 06:20 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, Sırbistan'a yaptıklara ziyareti değerlendirdi.

    Resmi hesabından attığı ilk tweetlerinde Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistan'a gerçekleştirdikleri resmi ziyaretten ve Sırbistan'da Türkiye'nin desteğiyle açılışı yapılan projelerden fotoğraflara yer verdi.

    Emine Erdoğan, "Sırbistan ziyaretimiz, Balkanlar'daki kardeşlerimizle bir kez daha kucaklaşmamıza, hasret gidermemize vesile oldu. Türkiye'nin de destek olduğu projeler, Balkanlar ile aramızdaki gönül bağını inşallah daha da güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

    Emine Erdoğan'ın ilk tweetinin sonunda yer alan "EE" ifadesinin, bu tweeti bizzat kendisinin attığını belirten bir imza olduğu öğrenildi. Emine Erdoğan'ın yeni Twitter hesabını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da takip etmeye başlamıştı.

    Emine Erdoğandan Twitterda ilk paylaşım

    Emine Erdoğandan Twitterda ilk paylaşım

    Etiketler: sosyal medya , Sosyal Medya
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