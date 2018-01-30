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    Emeklilik maaşı nasıl hesaplanır? Emeklilik maaşı hesaplama robotu

    Hürriyet Haber
    30.01.2018 - 18:27 | Son Güncelleme:

    Emeklilik maaşı nasıl hesaplanır sorusu birçok kişi tarafından büyük bir merakla araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. 4A ve 4B çalışanları emekli maaşlarını hesaplamak için internet yoluyla araştırmalarını gerçekleştiriyorlar. SGK tarafından vatandaşlara sağlanan emeklilik maaşı hesaplama robotuyla, emekliliğinizde alacağınız miktarı görüntüleyebiliyorsunuz. İşte detaylar.

    4A ve 4B çalışanları tarafından emeklilik maaşının nasıl hesaplanacağı oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Emeklilik maaşı hesaplama işlemi SGK'nın sağladığı maaş hesaplama robotuyla oldukça kolay bir şekilde gerçekleşebiliyor. İşte, detaylar.

    EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

    Emekli maaşı hesaplama işlemlerinin yapılabilmesi için bazı bilgileriniz gereklidir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hazırlanan uygulama ile emekli maaşı hesaplama oldukça kolaydır. Emekli maaşı hesaplamak için; TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi bilgileri gerekmektedir.

    EMEKLİLİK MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:

    Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.

    4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:

    Aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

    Etiketler: emeklilik maaşı hesaplama , 4A emekli aylığı , 4B emekli aylığı , son dakika
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