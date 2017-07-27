Emekliliği beklemeden ilgilenebileceğiniz 6 eğlenceli hobi

1- Kişisel blog yazmak
Dijital dünyaya girin ve orada bir yer edinin. Fikirleriniz değerli olduğuna güvenin ve diğer insanların da bu fikirlerden yararlanmasını sağlayın. Zamanla bu alışkanlık en kendinizle baş başa kalacağınız yaşlarınızda size çok iyi gelecektir. Hem kendi kişisel tarihinizi tutmuş olacaksınız hem de tecrübelerinizi yeni nesillerle paylaşabileceksiniz.
2- Seyahat etmek
Yeni yerler görmek için yaşlanmayı beklemeyin. Biraz doğru planlama ve ekonomiyle şu an bile dünyanın bütün güzellikleri size açık. Elbette işi gücü bir kenara kaldırdığınız yaşlarda daha rahat olabileceğinizi düşünebilirsiniz ama bedeniniz asıl şimdi yola çıkmak için hazır. Bu enerjiyi kaçırmayın.
3- Yeni diller öğrenmek
Düşünsenize biraz çaba ve merak ile öğreneceğiniz başka dillerin ileride size ne kadar faydası olacak. Daha iyisi şimdi de çok faydası olacak. O zaman beklemek niye. Çok sevdiğiniz bir romanı ya da filmi original dilinde izlemek için illa ki işi gücü bitirip, yaşı son düzlüğe mi getirmek gerekiyor.
4- Şehri keşfetmek
Yaşadığınız şehrin kültürünü, tarihini ve renklerini öğrenmek için belediye otobüslerine bedava binmeyi beklemeyin. Kendinize ait zamanlarda hiç girmediğiniz bir sokağın köşe başından şehri dinleyin ya da yeni açılan bir kafeden boğazı seyredin. Göreceksiniz bu yaşta da çok keyifli olacak.
5- Etkinliklere katılmak
Bahsettiğimiz etkinlikler konser, sergi ya da bir spor müsabakası değil. Bunları yapmıyorsanız zaten kısmi emekli sayılırsınız. Kitap okumalarına, workshoplara, müzik veya dans kurslarına katılabilir ve hayatın değişik renkleriyle ilgilenebilirsiniz. Özellikle bu kısmı emeklilik yaşlarında işnize yarayabilir ve sizi ayakta, dinç tutabilir.
6- Doğa ile ilgilenmek
Bir bahçeyi ekip biçmek için etrafınızda koşturan torunların olmasına gerek yok. Doğa orada ve sizi bekliyor. Ne kadar erken onun kucağına bırakırsanız kendinizi o kadar enerji dolacak ve hayat kaliteniz artacaktır. Ayrıca iple çektiğiniz işten güçten uzakta geçecek zamanlar geldiğinde çapa hangisiydi ya da tohum nasıl ekilir gibi sorular karşısında çoktan tecrübe kazanmış olabilirsiniz.
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