Çalışma hayatında önemli gelişme! Milyonlarca kişiye güzel haber...

EMEKLİ memurlar görevlerine dönebilecek, özel sektörden emekli olanlar da kamuda çalışabilecek. Yeni açıklanan Orta Vadeli Program, özellikle kamuya yönelik sosyal güvenlikte önemli düzenlemeler içeriyor. İçlerinden bir tanesi var ki, dikkat çekici.



Programda yazdığı gibi aynen sizlerle paylaşayım: “Kamudan ve özel sektörden emekli veya görevden ayrılmış liyakat sahibi üst düzey veya uzman personeli; devletin, çeşitli program, proje ve misyonlarında gönüllü veya ücretli çalıştırabilecek esnek bir istihdam mekanizması oluşturulacak.”

MAAŞLI ÇALIŞACAKLAR

Şimdi diyeceksiniz ki, ‘bugüne kadar yapılmıyor muydu?’. Doğru, özel sektör çalışanlarının kamuda önemli görevler üstlenmesinin sayısız örneği var. Emekli devlet memurlarının görevlerine dönmelerinin ya da kamuda başka alanlarda çalışmalarının önünde de bir engel yok. Ama Orta Vadeli Programda yazan ve 2020 sonuna kadar uygulanacak olan başka. Kamuda uzman ya da yönetici olup da emekli olanlar tekrardan görevlendirileceği gibi; aynı şekilde özel sektörde konusunda uzman veya da yönetici olanlar da kamuda çalışabilecek. Üstelik sadece gönüllü olarak değil, maaşlı olarak çalışabilecek.

EMEKLİLER GÖREVE

Açıkçası, böyle bir uygulamaya gidilmesinin birkaç anlamı var. Birincisi, kamuda uzman personel açığı olduğu –ki, ben buna katılmıyorum, doğru alanda doğru kişilerin etkin kullanılmaması sorunu var- anlamına geliyor. İkincisi, uzman kişilerin, esnek şartlarda çalışmasının önü açılacak. Bunların da ötesinde, özel sektörden nitelikli eleman transferine de imkan tanınmış olacak. Daha açık bir anlatımla, kamu kurumları artık özel sektör mantığı ile yönetilecek. Orta Vadeli Programda, önümüzdeki 3 yılda yapılacaklar arasında kamuda insan kaynağının kalitesinin yükseltme de önemli yer tutuyor. Bunun için de Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) kamu personeli yetiştirme merkezi haline getirilecek. Kadınların iş hayatına katılımının artırılacağı, bunun için de esnek çalışma imkanlarının getirileceği ve kamuda alt işverenliğe (taşeron) yönelik düzenleme yapılacağı da Orta Vadeli Programda yer alıyor.