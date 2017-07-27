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    Emekli polisten profesöre dayak: Radarıma giren kurtulamaz

    Salim UZUN / ANTALYA
    27 Temmuz 2017 - 22:49Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 22:49

    Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Murat Kuloğlu, saldırıya uğradı. Emekli polis M. tarafından Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi önünde öldüresiye dövülen Kuloğlu, tedavisinin ardından polis merkezine giderek saldırgan hakkında şikâyetçi oldu.

    Adli makamların emekli polis M. ile ilgili vasi tayini sağlık raporu talep ettiğini kaydeden Kuloğlu, “Bu şahıs özel bir hastaneden kendisine vasi tayin edilmesine gerek olmadığına dair bir rapor almış. Biz bu kararın tersine bir rapor hazırlayınca hastaneye gelip tepki göstermiş. O olaydan sonra hastaneyi arayıp evimin adresini istemiş” diye konuştu.

    Saldırganın kendisini telefonla arayıp “Sen benim radarıma girdin. Radarıma giren kurtulamaz” diyerek tehdit ettiğini anlatan Kuloğlu, “Tehditler üzerine zaten suç duyurusunda bulunmuştum. Sonra bu vahim olay gerçekleşti” dedi. Hastaneden darp raporu aldığını kaydeden Kuloğlu, şunları söyledi: “Bunca yıllık meslek hayatımda hastalarım bana hakaret bile etmedi. O yüzden bu olay beni çok etkiledi. Saldırgan polis tarafından Alanya’da yakalandı. Olayla ilgili soruşturma da devam ediyor.”

    Etiketler: gazetehaberleri , Prof. Dr. Mehmet Murat Kuloğlu , Mehmet Murat Kuloğlu
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