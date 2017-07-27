Emekli polisten profesöre dayak: Radarıma giren kurtulamaz

Adli makamların emekli polis M. ile ilgili vasi tayini sağlık raporu talep ettiğini kaydeden Kuloğlu, “Bu şahıs özel bir hastaneden kendisine vasi tayin edilmesine gerek olmadığına dair bir rapor almış. Biz bu kararın tersine bir rapor hazırlayınca hastaneye gelip tepki göstermiş. O olaydan sonra hastaneyi arayıp evimin adresini istemiş” diye konuştu.

Saldırganın kendisini telefonla arayıp “Sen benim radarıma girdin. Radarıma giren kurtulamaz” diyerek tehdit ettiğini anlatan Kuloğlu, “Tehditler üzerine zaten suç duyurusunda bulunmuştum. Sonra bu vahim olay gerçekleşti” dedi. Hastaneden darp raporu aldığını kaydeden Kuloğlu, şunları söyledi: “Bunca yıllık meslek hayatımda hastalarım bana hakaret bile etmedi. O yüzden bu olay beni çok etkiledi. Saldırgan polis tarafından Alanya’da yakalandı. Olayla ilgili soruşturma da devam ediyor.”