Emekli olamayan çiftçiye kredi müjdesi

Sarıeroğlu, “Gelecek hafta TZOB’la da bir işbirliği protokolümüzü imzalayacağız, çiftçilerimizi de bu kapsama alacağız. Bununla ilgili Ziraat Bankası’yla görüşmelerimizi tamamladık. Emekli olma şartını kazanmış, prim ödeme gün sayısını doldurmuş ama borcu var borcunu ödeyemediği için emekli aylığı bağlanamayan kesimler. Ya da askerlik, doğum borçlanması yaptıktan sonra emekli aylığı almaya hak kazanacak bizim sigortalılarımız ya da geçmiş dönemde borcunu ödeyemediği için daha da artmaması adına hizmetlerini dondurmuş ama sağlık hizmeti gibi konulardan faydalanamayan sigortalılarımızı kapsayan… Ama emekliliğe hak kazanmış şartlarda olmaları gerekiyor. 48 ay vadeyle krediyi çekebilecekler, kredi ödemesi emekli maaşlarından gerçekleştirilecek, komisyonumuz yok ve geçmiş sorgulaması yok” dedi.

715 BİN TAŞERON BAŞVURU

Sarıeroğlu, alt işveren işçilerinin kamuda sürekli işçi kadrosuna atanmaları hususunda 2 Ocak itibariyle çalışma usul ve esaslarımızı yayınladıklarını hatırlattı. Sarıeroğlu, şöyle konuştu: “2 Ocak’tan 12 Ocak’a kadar başvurular alındı, onun dışında bir tarih sınırlaması koymadık. Bizim en son tarihimiz belli, 3 Nisan. 3 Nisan itibariyle bu sürecin tamamlanmasını hedefliyoruz. Kapsamla ilgili belirlediğimiz o sınırlara uymayan taşeronda çalışan emekçi kardeşlerimiz de başvurularını gerçekleştirdiler. Bugüne kadar incelemesi tamamlanan başvuru sayısı 715 bini aştı, inceleme devam ediyor.”