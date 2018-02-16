Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Emekli olamayan çiftçiye kredi müjdesi

Emekli olamayan çiftçiye kredi müjdesi

Hürriyet Haber
16.02.2018 - 23:52 | Son Güncelleme:

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, borcu yüzünden emekli olamayan Bağkurlular için Ziraat Bankası ile yaptıkları kredi protokolünün bir benzerini çiftçiler için yapacaklarını açıkladı.

Sarıeroğlu, “Gelecek hafta TZOB’la da bir işbirliği protokolümüzü imzalayacağız, çiftçilerimizi de bu kapsama alacağız. Bununla ilgili Ziraat Bankası’yla görüşmelerimizi tamamladık. Emekli olma şartını kazanmış, prim ödeme gün sayısını doldurmuş ama borcu var borcunu ödeyemediği için emekli aylığı bağlanamayan kesimler. Ya da askerlik, doğum borçlanması yaptıktan sonra emekli aylığı almaya hak kazanacak bizim sigortalılarımız ya da geçmiş dönemde borcunu ödeyemediği için daha da artmaması adına hizmetlerini dondurmuş ama sağlık hizmeti gibi konulardan faydalanamayan sigortalılarımızı kapsayan… Ama emekliliğe hak kazanmış şartlarda olmaları gerekiyor. 48 ay vadeyle krediyi çekebilecekler, kredi ödemesi emekli maaşlarından gerçekleştirilecek, komisyonumuz yok ve geçmiş sorgulaması yok” dedi.

715 BİN TAŞERON BAŞVURU

Sarıeroğlu, alt işveren işçilerinin kamuda sürekli işçi kadrosuna atanmaları hususunda 2 Ocak itibariyle çalışma usul ve esaslarımızı yayınladıklarını hatırlattı. Sarıeroğlu, şöyle konuştu: “2 Ocak’tan 12 Ocak’a kadar başvurular alındı, onun dışında bir tarih sınırlaması koymadık. Bizim en son tarihimiz belli, 3 Nisan. 3 Nisan itibariyle bu sürecin tamamlanmasını hedefliyoruz. Kapsamla ilgili belirlediğimiz o sınırlara uymayan taşeronda çalışan emekçi kardeşlerimiz de başvurularını gerçekleştirdiler. Bugüne kadar incelemesi tamamlanan başvuru sayısı 715 bini aştı, inceleme devam ediyor.”

Etiketler: çiftçi , gazetehaberleri
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri