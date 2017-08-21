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Emekli maaşları ne zaman yatacak? Kurban Bayramı öncesi emeklilere müjde!

Hürriyet Haber
21 Ağustos 2017 - 18:12Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 18:12

Emekli maaşları ne zaman yatacak sorusunun yanıtını merak eden milyonlarca öğrenci konuyla ilgili araştırmalarına devam ediyorlar. Geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulu toplantısında bahsi geçen emekli maaşlarıyla ilgili Bakan Bozdağ açıklama yaptı. Peki, emekliler Kurban Bayramından öncesi emekli maaşlarını alacak mı? İşte detaylar.

Emekli maaşlarının ne zaman yatacağı gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından belli oldu. Bakan Bozdağ tarafından yapılan açıklamayla birlikte emeklilere bayram öncesi müjde geldi. Emekli maaşları bayram öncesinde yatacak ve emekliler bayrama ceplerinde parayla girebilecek.

MAAŞLAR ERKEN ÖDENECEK

Bozdağ, şöyle konuştu: "Emekli Sandığı kapsamında emekli dul ve yetim aylığı alanlar, şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz dahil olmak üzere aylık ödeme günleri 1-5 Eylül tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle emekli maaşlarının ödenmesinin bayram öncesine çekilmesi de kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede, 1-2 ve 3 Eylül tarihlerinde maaşlarını alacak olan emekli sandığı emekli dul ve yetimleri ile şehit yakınları ve gazilerimiz, 28 Ağustos 2017 tarihinde, 4 ve 5 Eylül 2017 tarihinde maaşlarını alacak olanlar da 29 Ağustos 2017 tarihinde maaşlarını alabilecektir."

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