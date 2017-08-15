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Emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayram öncesi emekliye müjde!

Hürriyet Haber
15 Ağustos 2017 - 18:46Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 18:46

Emekli maaşları ne zaman yatacak sorusu yüz binlerce emekli vatandaş tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Bugün gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından bayram tatilinin 10 gün olacağı açıklandı. Emeklilere müjde ise Bakan Bozdağ'dan geldi. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaşlarının ne zaman yatacağı bugün gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından belli oldu. Bakan Bozdağ tarafından yapılan açıklamayla birlikte emeklilere bayram öncesi müjde geldi. Emekli maaşları bayram öncesinde yatacak ve emekliler bayrama ceplerinde parayla girebilecek. İşte, o açıklama.

MAAŞLAR ERKEN ÖDENECEK

Bozdağ, şöyle konuştu: "Emekli Sandığı kapsamında emekli dul ve yetim aylığı alanlar, şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz dahil olmak üzere aylık ödeme günleri 1-5 Eylül tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle emekli maaşlarının ödenmesinin bayram öncesine çekilmesi de kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede, 1-2 ve 3 Eylül tarihlerinde maaşlarını alacak olan emekli sandığı emekli dul ve yetimleri ile şehit yakınları ve gazilerimiz, 28 Ağustos 2017 tarihinde, 4 ve 5 Eylül 2017 tarihinde maaşlarını alacak olanlar da 29 Ağustos 2017 tarihinde maaşlarını alabilecektir."
Etiketler: emekli maaşı , emekli maaşı ne zaman yatacak , ağustos ayı emekli maaşı
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