Emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayram öncesi emekliye müjde!

Emekli maaşlarının ne zaman yatacağı bugün gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından belli oldu. Bakan Bozdağ tarafından yapılan açıklamayla birlikte emeklilere bayram öncesi müjde geldi. Emekli maaşları bayram öncesinde yatacak ve emekliler bayrama ceplerinde parayla girebilecek. İşte, o açıklama.

MAAŞLAR ERKEN ÖDENECEK

Bozdağ, şöyle konuştu: "Emekli Sandığı kapsamında emekli dul ve yetim aylığı alanlar, şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz dahil olmak üzere aylık ödeme günleri 1-5 Eylül tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle emekli maaşlarının ödenmesinin bayram öncesine çekilmesi de kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede, 1-2 ve 3 Eylül tarihlerinde maaşlarını alacak olan emekli sandığı emekli dul ve yetimleri ile şehit yakınları ve gazilerimiz, 28 Ağustos 2017 tarihinde, 4 ve 5 Eylül 2017 tarihinde maaşlarını alacak olanlar da 29 Ağustos 2017 tarihinde maaşlarını alabilecektir."