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    Emekli maaşları ne zaman yatacak? Bakan Bozdağ tarih verdi

    Hürriyet Haber
    25 Ağustos 2017 - 20:26Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 20:26

    Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı sorusu yüz binlerce emekli vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Kurban Bayramı öncesinde maaşlarının yatmasını dileyen emekli vatandaşlar için Bakan Bozdağ önemli açıklamalarda bulundu. Bayram öncesi emekli maaşlarının erken ödeneceğini belirten Bakan Bozdağ tarih verdi. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak?

    Kurban Bayramı sebebiyle emekli maaşlarının zamanında yatmayacağı endişesi sürüyordu. Ne zaman yatacağı belli olmayan emekli maaşlarının yatacağı tarihler belli oldu. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak?

    EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Bozdağ, bayramlar vesilesiyle ilave bazı kararlar daha alındığını belirterek, şunları söyledi:

    "Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan aylık almakta olan emeklilerimize, SSK kapsamındaki emekliler için her ayın 17 ve 26'sı, BağKur kapsamındaki emekliler için ise her ayın 25-28'i arası, Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler için ise her ayın 1'i ve 5'i arası ödemeler yapılmaktadır. Alınan bu kararlar çerçevesinde, Emekli Sandığı kapsamında emekli, dul ve yetim aylığı alanlar, şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz dahil olmak üzere, aylık ödeme günleri 1-5 Eylül tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle emekli maaşlarının ödenmesinin bayram öncesine çekilmesi de kararlaştırılmıştır.

    Bu çerçevede 1-2 ve 3 Eylül tarihlerinde maaşlarını alacak olan Emekli Sandığı emekli, dul ve yetimler ile şehit yakınları ve gazilerimiz 28 Ağustos 2017 tarihinde, 4 ve 5 Eylül 2017 tarihinde maaşlarını alacak olanlar da 29 Ağustos 2017 tarihinde maaşlarını alabilecektir. Bu çerçevede yaklaşık 2 milyon 23 bin 871 emeklimiz erken, bayramdan önce maaşlarını alma imkanı bulacaktır."

    Etiketler: emekli maaşı , emekli maaşı ne zaman yatacak , Bakan Bozdağ , bayram
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