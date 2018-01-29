Emekli ek ikramiye farkı başvuru dilekçesi örneği! Son gün geldi!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) son başvuru için belirlenen 27 Ocak tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle süreyi 29 Ocak Pazartesi gününe kadar uzatmıştı. Başvuruların gün içinde SGK'ya yapılması gerekiyor.

MEMURUN KENDİSİ İÇİN ÖRNEK DİLEKÇE

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Namık Kemal mah. Milli Müdafaa cad. No:24 06420 Çankaya Ankara

........................... tarihinden itibaren emekli aylığı almaktayım. Tarafıma ödenmeyen 30 yıldan fazla hizmet sürelerime karşılık 6770 sayılı Kanun uyarınca emekli ikramiyesi ödenmesini arz ederim.

Adı Soyadı:

İmza :

EMEKLİ SİCİL NO :

T.C.KİMLİK NO :

ADRES :

HAK SAHİPLERİ İÇİN ÖRNEK DİLEKÇE:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Namık Kemal mah. Milli Müdafaa cad. No:24 06420 Çankaya Ankara

Vefat eden babam/annemden dolayı aylık almaktayım. Vefat eden babam/annemin 30 yıldan fazla hizmet süresi bulunmaktadır. 6770 sayılı Kanun uyarınca 30 yıldan fazla hizmet süreleri için emekli ikramiyesi ödenmesi hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim.

Adı Soyadı:

İmza :

EMEKLİ SİCİL NO :

T.C.KİMLİK NO :

-Vefat etmiş memurun T.C.Nosu:

-Talep edenin T.C.Nosu:

ADRES :