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    Emekli büyükelçilerden destek

    ANKARA
    24.01.2018 - 21:36 | Son Güncelleme:

    DIŞİŞLERİ Bakanlığı emekli mensupları, Afrin harekâtına destek vererek, “Görevin başarıyla sonuçlandırılması, hem bölgede yaşayan masum sivil halka, hem uluslararası topluma yapılmış bir hizmet olacaktır” dedi. Emekli büyükelçiler adına yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

    “Silahlı Kuvvetlerimizin tarihi, milletimizin iftihar ettiği kahramanlıklar ve zaferlerle doludur. Vatanımızın kurtuluşunda ve devletimizin kuruluşunda kahraman askerlerimizin oynadığı emsalsiz rol de tarihe mal olmuştur. Silahlı Kuvvetlerimiz bugün de, ülkemizin Suriye ile olan hududu boyunca yuvalanmış olan bütün terörist unsurları devletimizin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı uyarınca temizlemek münhasır amacıyla Suriye’nin Afrin bölgesinde milli güvenliğimizin korunmasını esas alan yüce bir vatan görevini yerine getirmektedir.

    Bu görevin başarıyla sonuçlandırılması, hem bölgede yaşayan masum sivil halka, hem uluslararası topluma yapılmış bir hizmet olacaktır. Bu hizmet komşumuz Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanmasına ve Suriye sorununun siyasi çözümünün kolaylaştırılmasına da katkı oluşturacaktır. Silahlı Kuvvetlerimizin bütün personelinin kendilerinin ayırıcı vasfını teşkil eden üstün başarılarının Afrin harekâtının icrasında da devamını diliyoruz. Şehitlerimizi şükranla ve rahmetle anıyoruz. Gazilerimize acil şifa diliyor ve minnetle bağrımıza basıyoruz. Allah askerlerimizi ve ülkemizi korusun.”

    Etiketler: gazetehaberleri , DIŞİŞLERİ Bakanlığı , son dakika
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