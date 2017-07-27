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    Emekli astsubay karısını kafasından bıçaklayarak hastanelik etti

    İHA
    27 Temmuz 2017 - 09:34Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 09:35

    Samsun'da emekli bir astsubay evlerinde 9 yıllık eşi olan 2 çocuk annesi karısını kafasından bıçaklayarak hastanelik etti.

    Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen emekli astsubay T.U.(59) evlerinde 9 yıllık eşi olan 2 çocuk annesi karısı M.U.'yu (40) sağ kulağının arkasından bıçakla yaraladı.

    Kanlar içinde kalan M.U., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. T.U. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Bıçaklı saldırıda yaralanan M.U., kocasının elektrik ve su parasını yatırmak için kendisinden para istediğini iddia ederek bıçaklı saldırdığını söyledi. M.U ise öfkelendiğini ancak karısını öldürmek amacıyla bıçaklamadığını belirtti.
    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Etiketler: Samsun , bıçaklama , karısını bıçakladı
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