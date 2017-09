Emek Hırsızlığı

Beşiktaş cezalı ve sakat oyuncularından yoksun çıktığı mücadele rakibine 1 puanı hediye etti. Filip Fiyasko pardon Holosko girdiği net gol pozisyonlarını acemice harcadı. Beşiktaş' da en sevdiğim oyunculardan biridir Holosko. Bu kadar oyuna konsantre olmadığı bir maçını daha hatırlamıyorum. O kadar ofsayta düştü ki sayamadım.



Sivasspor mücadele etti ama gücü bu kadar. Nerede geçen sezon şampiyonluğa oynanan Sivas, nerede bu sezon düşmemeye oynayan bir Sivas. Centilmenlik saha içerisinde üst seviyede olurken, tribünlerde yapılan küfürler bir o kadar kötüydü. Küfüre her zaman karşıyım. Hiçbir zaman kabul etmem. Zira maça kız arkadaşıyla, nişanlısıyla, annesiyle, ablasıyla, karısıyla ve çocuklarıyla tuttuğu renklere gönül veren birçok insan geliyor. Sokakta birileri küfür etse, hemen savunmaya geçilir. "Yanımızda bayan var neden küfür ediyorsun diye"



Küfür haricinde tribünlerin tıklım tıklım dolu olması ligde şampiyonluk yarışından geriye düşmüş bir takım için çok güzel bir örnektir. Beşiktaş seyircisi her zaman takımlarına tam destek hep destektir. Mustafa Denizli' yi maç başlamadan tribünlere çağırıp desteklemeleri takdire şayandır. Takım otobüsünü yaklaşık binbeşyüz karşılayıp moral vermesi alkışların en güzelini haketmelerine sebeptir.



Şu bir gerçektir ki Beşiktaş' a penaltı verilmiyor. Son üç maçtır net kara kartalın üç penaltısı güme gitmiştir. Kimse bunları inkar edemez. Ama bunlarıda birilerinin görüp birşeyleri düzeltmesi gerekiyor. Hakemler farklı ama yapılanlar aynen devam ediyor. Bunun adı EMEK hırsızlığıdır. Bir takım kulüpler kollanılırken veya onların penaltıyla uzaktan yakından alakası olmayan pozisyonlarına penaltı verilirken, Beşiktaş' ın net penaltıları malesef es geçiliyor. Bariz hatalar bunlar. Ve tribünlerin bu hale gelmesine neden olan hatalar. Tribünlerdeki küfürü yok edeceksek öncelikle adil davranmayı bileceyiz. Herkese ve her takıma eşit mesafede yaklaşmayı öğrenmelidirler.



Netice son üç maç ve giden 7 puan. Beşiktaş belki şampiyon olamayacaktı ama, en azından devler ligine kalmayı başarabilecekti. Koca bir sezonun emeklerini çalıp giden bu hakemleri kınıyorum. Umarım en kısa zaman da bu duruma birileri el koyar. Bugün Beşiktaş' a yapılan bu haksızlıklar yarın onların da başına gelebilir. Özellikle Klüpler Birliği bu konuda birşey yapmalıdır. Kulüpler Birliği başkanı sadece kendi takımını savunmaktan başka birşey malesef yapmamaktadır. Bugün canı yanan ağlıyorsa unutmamalı ki birgün seninde canın yanabilir.